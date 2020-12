Gråt på pressekonferansen: – Nå blir det «Tore Tang»!

HERNING (VG) Både Camilla Herrem og Stine Skogrand slapp følelsene løs da de møtte pressen etter EM-triumfen. Nå skal gulljentene feire i den røde boblen på Scandic Regina i Herning. Herrem lover å pusse støvet av sin faste følgesvenn i alle feiringer med landslaget.

LØFTET TROFEET: Camilla Herrem med gullfatet fra EHF sammen med kollega fra kapteinsteamet Stine Bredal Oftedal. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Nå blir det «Tore Tang»! Selvfølgelig. Det har gått fire år siden sist, lover Camilla Herrem med tårer i øyene og Europas største smil om munnen.

Skogrand har sønnen Adam og håndballmannen Eivind Tangen bare en langpasning unna i Herning.

– Jeg blir igjen og fester meg jentene ja. Så blir det hjem mandag, smiler hun med gullmedaljen rundt hals. Den vellykkede coronaisolasjonen i EM tar slutt først kl. 12.00 mandag.

Bergenseren har bidratt med stort forsvarsspill og sto frem da Norge slet i EM-finalen. Hun satte straffen på mål nummer 17 og satte også Norges mål nummer 18 da laget slet tungt etter pause.

Skogrand ble bedt om å oppsummere sitt EM og startet med selvkritisk å kalle det «litt svingende».

– Nei, brøt Herrem inn.

– Nå må du slutte, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Nei ... Jeg ... Nå ble jeg satt ut, sa Skogrand. Hun måtte tørke tårene etter å ha spilt seg inn i en norsk hovedrolle i EM.

– Jeg hater å snakke om meg selv. jeg er veldig stolt av laget. den rollen jeg har fått ved siden av to sinnssykt sterke treere i forsvar. Jeg har lært mye av dem, sier Skogrand og roser romvenninnen Kari Brattset Dale for hun har betydd for henne spesielt under EM.

GULLTÅRER: Camilla Herrem og Stine Skogrand felte tårer på pressekonferansen etter gullet. Foto: Jostein Overvik

Camilla Herrem tok sitt femte EM-gull og ble for fjerde gang kåret til mesterskapets beste venstrekant. Følelsene kom stormende da hun fikk spørsmålet om hvorfor hun gråt etter kampen.

– Jeg forsøkte ikke å gråte, svarte Herrem. Tårene kom og hun fortalte på engelsk om faren Carl Otto som døde for snart to år siden. Han var på plass da hun sist vant gull i Boxen under VM i 2015.

– Han var alltid til stede. Jeg tenkte bare på at han ville vært veldig stolt av meg og oss. Det ble følsomt, forklarer hun.

Hergeirsson satt mellom Herrem og Skogrand. Han fikk en solid verbal blomsterbukett av venstrekanten som har vært med sjefen i alle mesterskap siden 2009.

– Han har gjort det veldig, veldig bra i dette mesterskapet. Han har vært god når det kommer til byttene. Noe av det som gjør at vi står med denne gullmedaljen, sier Herrem.

Hergeirsson ble spurt om når han traff Herrem for første gang. Han fortalte at det var under ungdoms-EM i Tsjekkia.

– Husker du hva du sa til meg, spurte nå 34-årige Herrem og ba sjefen «kjøre på» med historien:

– Da kommenterte jeg frokostdrikken til Camilla Herrem. Det var cola. Det var ikke helt som det skulle være. Men det har jo gått bra med henne, sa Hergeirsson.

– Heldigvis, svarte Herrem med en latter og forsikrer at hun ikke har sluttet helt med cola til frokost.

Hergeirsson mener at håndballjentenes EM-avslutning er gull verdt å ta med seg til en kanskje coronaproblematisk OL-kvalik i Montenegro i mars. EM-gullet gir nemlig ikke OL-plass i Tokyo. Jentene skal kjempe om to plasser mot vertsnasjonen, Romania og Kasakhstan.

Slik så det ut sist Camilla Herrem kunne synge «Tore Tang»:

– Dette matcher London-OL i lagånd. For to år siden hadde vi ikke tatt de to siste kampene i EM, sier Hergeirsson etter å at landslaget snudde motgang både mot Frankrike og Danmark i avslutningen.

Norge vant OL-gull ved å snu stor motgang for åtte år siden. Etter å ha ligget syv mål snudde Camilla Herrem & co. kvartfinalen mot Brasil. Etterpå møtte de pressen med blottede mager og påskriften: «Norges lagånd».

