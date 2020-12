Mørk og Norge banket verdensmesteren: – Tror ikke Nederland er så glade i meg

KOLDING/OSLO (VG) (Nederland - Norge 25–32) Håndballjentene revansjerte det bitre tapet for Nederland i VM for ett år siden. Etter kampen trakk Nora Mørk på smilebåndet av frustrerte verdensmestere.

– Jeg tror ikke Nederland er så glade i meg. De synes jeg roper og skriker litt mye og lager en del straffer. De klaget veldig da det ble mye straffer fordi jeg ropte og skrek, sier Nora Mørk og ler etter kampen. Hun var blant kampens beste spillere.

– Jeg tror ikke jeg er favoritten, men det er en del av spillet det og, legger hun til.

Og de nederlandske jentene ble frustrerte: Verdensmesterne ble spilt av banen av et norsk landslag som har fått en drømmestart på EM.

Til slutt endte det 32–25.

Etter tre seire i gruppespillet og full pott inn i hovedrunden hadde med andre ord håndballjentene også full kontroll mot et svakt Nederland. I fjor var det annerledes. For ett år siden ble de tap i hovedrunden under VM i Japan - hvor de oransje gikk helt til topps.

LEKTE SEG: Stine Skogrand feirer scoring sammen med Kari Brattset Dale og Nora Mørk.

Hyller lagvenninne

Den gang var ikke en kneskadet Nora Mørk med - men torsdag kveld var hun toneangivende.

Hun ble nok en gang norsk toppscorer med åtte mål - og scoret fra distanse, på gjennombrudd og fra straffemerket. Hun liker tydeligvis godt å spille mot Nederland: Forrige gang Mørk møtte dem spilte hun til 10er på VG-børsen i EM-finalen i 2016 - hennes forrige EM for Norge.

– Jeg synes selv at jeg spiller en god kamp og fornøyd med det jeg bidrar med, sier Mørk.

I andre enden sto Norge godt i forsvar - med Stine Skogrand og Kari Brattset Dale i spissen. Mørk hyller lagvenninne Skogrand etter kampen.

– Jeg synes Skogrand er helt fantastisk i dag, hun er et ordentlig arbeidsjern og laget av stål. Hun er rå bakover og har vært kjempegod i Danmark. Ingenting gjør meg mer glad enn at hun gjør det bra, sier hun.

Suser mot semifinale

Norge leder nå sin gruppe i hovedrunden med åtte poeng og ligger godt an til å nå en semifinale. De to beste lagene går videre. Norge møter Kroatia og Ungarn i sine to neste kamper, og trenger bare vinne en av dem for å sikre semifinaleplassen.

Og samtidig som Norge suser mot EM-semifinale, er drømmen over for den regjerende mesteren - som nå ikke kan komme seg videre.

Nederland har slitt hittil i mesterskapet og har mistet sin største stjerne i Estavana Polman. Hun ble kåret til VMs beste spiller i fjor, men er nå ute med korsbåndsskade.

