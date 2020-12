Sjekk Gull-Glimts rekordras: – Sånn du hører om i en småguttserie

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (52) får listet opp en hel haug av årets statistikker, og selv den sindige bergenseren innrømmer: De har satt en ny standard i norsk fotball.

GULT GULL: Philip Zinckernagel løfter Eliteseriens trofé for 2020. Til venstre jubler Nikita Haikin, til høyre Hugo Vetlesen, Fredrik Bjørkan og Alfons Sampsted. Foto: Mats Torbergsen

– Med tanke på alle rekordene gjør vi det. Glimt er en liten klubb, og det gjør prestasjonen enda større. Så får andre vurdere hvor stor prestasjonen er. Men jeg er stolt over det vi har gjort, sier gullsjefen til VG etter at jubelsesongen konkluderte med 3–0 over Viking lørdag kveld.

VG lister opp de 11 viktigste rekordene nederst i denne artikkelen. Men det er også mer: Scoringene mot et overkjørt Viking sikret at Glimt blir de første som på de 12 årene med 16-lagsserie er de eneste med mål i samtlige 30 kamper.

Lagets offensive nøkkelspiller Philip Zinckernagel (26) ender på 37 målpoeng (scoringer og målgivende). VG har talt målpoeng siden 2005 er Det er fire flere enn Veigar Páll Gunnarsson tidligere bestenotering på 33 fra 2007 (tallene fra og med 2005).

– Vi er så villige til å presse høyt og har alltid mange spillere i boksen. Vi flytter bena på samme tid og kommer med så enorm kraft. Det er vanskelig å plukke opp alle, beskriver dansken om hvorfor årets suverene seriemester scorer så mye (103 på 30 kamper).

– Det er sånn du hører om i en småguttserie et tilfeldig sted i landet, billedla Eurosport-ekspert Bengt Eriksen om alle de knusende Bodø/Glimt-tallene under kanalens sending.

Et gult varsel kom i tredje serierunde: Da spurtet Kasper Junker for å hente ballen ut av nettet da Bodø/Glimt utlignet til 2–2 mot Rosenborg på Lerkendal i 87. minutt. Det skulle komme mye mer fra Junker og Bodø/Glimt, både samme kveld (de scoret ett til og vant 3–2) og resten av 2020-sesongen.

Kjetil Knutsen svarer raskt på hvilken av de mange rekordene han liker best:

– Antall scorede mål! Og poengsnittet, sier han.

– For da vi startet på dette prosjektet, skulle vi spille offensiv, underholdende fotball, som folk kan identifisere seg med. Da er dette den beste måten å gjøre det på. For vi er helt avhengig av publikum for å skape entusiasme, begrunner Knutsen.

– Er dette tidenes mest fortjente seriegull?

– Jeg er subjektiv. For meg er svaret ja.

– Kan dere nå fortsatt kun snakke om prestasjon og utvikling – og ikke resultater?

– Ja! Med store bokstaver. Det er grunnmuren vår. Det går vi aldri vekk fra, så lenge jeg leder laget, sier

Men han innrømmer at neste års Champions League likevel vil kunne snakkes om på Aspmyra.

– Selvfølgelig. Vi skulle fått litt flere kamper i Europa i år. Da kunne vi løftet laget 15-20 prosent. Vi viste at vi hadde noe der å gjøre, mener 52-åringen, som var en nær ekstraomganger og en vanvittig bragd på mektige San Siro i Europa League-kvalifiseringen (tap 2–3).

HER ER GLIMT-REKORDENE:

Utgangspunktet for alle elleve er fra da norsk toppfotball fant sin form fra og med 1963:

1. Flest poeng i en sesong:

81 – ti poeng bedre enn Moldes 71 fra 2014.

2. Høyeste poengsnitt i en sesong:

2,70 – bedre enn Rosenborgs 22-årige rekord på 2,42 fra 1998. VG har også omregnet sluttfasiten til alle seriemesternes fra 1963 og frem til i år og gitt dem tre poeng for seier (to poeng gjaldt fra 1963–1987).

3. Flest seire i en sesong:

26 – fire flere enn Moldes 22 fra 2014.

4. Høyeste seiersprosent:

86,7 – bedre enn Lyns 77,8 fra 1968.

5. Flest seire på rad fra sesongstart:

10 – som første lag siden 1963. Fredrikstad oppnådde det samme i 1951/52.

6. Flest hjemmeseire på rad fra sesongstart siden 1963:

15 – altså full pott. Rosenborg fra 2016 hadde 13.

7. Flest hjemmeseire i en sesong:

15 – én mer enn både Molde 2012 og Rosenborg 2016.

8. Flest borteseire i en sesong:

11 – én mer enn Rosenborg (1998, 2003, 2009, 2015, 2018) og Molde (2014).

9. Flest scorede mål i en sesong siden 1963:

103 på 30 kamper – som er 16 flere enn Rosenborg i 1997 (på 26 kamper).

10. Høyeste scoringssnitt:

3,43 mål per kamp – bedre enn Rosenborgs 3,35 fra 1997.

11. Klareste seiersmargin:

19 poeng til annenplassen – mot Rosenborgs 15 fra 1995 (26 kamper) og 2016 (30 kamper).

