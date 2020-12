Investor vurderer å trekke millionstøtte til kvinnefotballen: – Jeg er forbannet

Arne Utviks betydning for norsk kvinnefotball beskrives som ekstremt stor. Som følge av Norges Fotballforbunds rettighetsprosess og nylig inngåtte TV-avtale, vurderer Avaldsnes-sjefen å trekke millionstøtten.

OPPRØRT: Avaldsnes-investor Arne Utvik feiret cupfinalegull i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Jeg er forbannet, for å si det rett ut, forteller Utvik til VG lørdag formiddag.

Norges Fotballforbund har i vinter nektet å gi kvinneklubbene rett til å bestemme i salgsprosessen av TV-rettighetene, mens herreklubbene har sittet med makten da en pakke som inkluderte turneringer på tvers av kjønnene ble solgt for 4,5 milliarder kroner til TV 2.

210 millioner av de 4,5 milliardene er øremerket kvinnefotballen, altså under fem prosent av den totale verdien, uten at Toppfotball Kvinner (TFK) foreløpig vet hvor mye NFF skal ha av den summen.

Fredag kveld kunne VG avsløre at kvinnene gikk glipp av 150 millioner, siden alliansen Telenor/Altibox ikke fikk gjennomslag for sitt bud som innebar rundt 360 millioner for kvinnefotballen. Dette budet kom etter at NFF/NTF hadde sagt ja til å gå inn i en såkalt eksklusiv forhandlingsperiode med TV 2. En avgjørelse Toppfotball Kvinner altså ikke skal ha hatt noen innflytelse over.

– Jeg føler at vi ikke er kommet noe videre i det hele tatt. Forhandlingsprosessen NFF og Norsk Toppfotball har foretatt, skurrer. Når Toppfotball Kvinner ikke har fått være med rundt bordet i det hele tatt, ikke som observatør en gang, de har ikke fått innsyn i hva som foregår. Da syns jeg det lukter veldig. Og vi er i det herrens år 2020, sier Utvik.

Han er mangeårig investor og nåværende styreleder for Avaldsnes. Også datteren Nathalie spiller på Toppserien-laget.

NFF-president Terje Svendsen er opplyst om innholdet i denne saken og svarer lenger ned i artikkelen.

NFF-LEDERE: President Terje Svendsen og general sekretær Pål Bjerketvedt avbildet sammen på Ullevaal ved en tidligere anledning. Sistnevnte satt i forhandlingsutvalget som arbeidet direkte med salget av fotballrettighetene til mediene. Foto: Frode Hansen, VG

Stor betydning

Utvik gikk inn i Avaldsnes i 2012. Siden den gang har han bidratt til å ta Karmøy-klubben fra 1. divisjon til Toppserien, cupgull og flere deltagelser i sluttspillet i Champions League med kamper mot Lyon og Barcelona.

Avaldsnes-leder Stian Nygaard beskriver Utviks bidrag på følgende måte:

– Arne Utvik har betydd ekstremt mye for norsk, og jeg vil tørre å si også internasjonal, toppfotball. Vi har hatt flere av verdens beste spillere hos oss som har påvirket norsk fotball. Det var banebrytende da han gikk inn her. Han har endevendt hele norsk kvinnefotball i form av profesjonalisering, sier Nygaard til VG.

Han ramser opp streaming av kamper og profesjonelle kontrakter som noe av det Avaldsnes var først ute med.

– En ting er det økonomiske bidraget Arne har bidratt med i mange år, en annen ting er pågangsmotet og viljen til å ta de tøffe kampene som har vært ekstremt viktig for norsk kvinnefotball, sier Nygaard.

AVALDSNES I CL: Arne Utviks datter, Nathalie, er her i duell med Barcelonas Lieke Martens på Haugesund stadion i 2017. Foto: Jan Kåre Ness, NTB

Kan trekke seg ut

Nå kan det imidlertid være slutt på Utviks engasjement. I alle fall føler han det slik etter NFFs rettighetsprosess hvor kvinnene opplever å være holdt helt utenfor.

– Jeg syns det er tungt. Det er trist. Jeg teller på knappene om jeg gidder mer. Jeg lurer på om jeg skal legge mitt personlige engasjement på hyllen. Dette er for for tungt, forteller Utvik.

CUPMESTERE: Avaldsnes feirer her med NM-pokalen i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Avaldsnes-leder Nygaard er også opprørt.

– Jeg syns det er en veldig merkelig prosess, som jeg er forbannet på. Det verste her, er at vi ikke vet noe. Det vi vet, kommer jo fra dere i VG. Denne avtalen her er jo veldig viktig for oss, for det er jo den som skal sørge for at kvinnefotballen blir bærekraftig over tid, sier Nygaard.

– Hvordan oppleves det at kvinnefotballen ikke har bestemmelsesrett i salgsprosessen?

– Det føles ekskluderende at andre skal bestemme utfallet for oss. Måten NFF svarer mediene, og i alle sammenhenger, med den arrogante tonen og holdningen, hvor de egentlig bare forklarer hva som har skjedd, men aldri går inn på hvorfor ... Hvorfor får ikke Toppfotball Kvinner høre på og ta del i diskusjonene? Det er det ingen som svarer på. Det er pinlig hele greia.

– Så kommer det nyheter for oss gjennom dere at de har signert en avtale. Så kommer det en nyhet etterpå om at Telenor/Altibox sitt tilbud var bedre enn TV 2 sitt på kvinnefotballen. Det rimer jo ikke med noen ting, hevder Nygaard.

– Hvis Utvik trekker seg ut, hvilke konsekvenser vil det få for kvinnefotballen?

– Det vil få ekstremt store konsekvenser. Da mister du den kraften som tør å utfordre, og den er vi nødt til å ha. For du ser nå hvordan vi blir forbigått av vårt eget forbund. De skal være der for oss, ikke omvendt. Dette gjør vondt, altså. Hva skal de gjøre for at vi blir verdsatt på rett måte og får ta del i forhandlingene? Vi skal ikke måtte bli informert gjennom VG.

Presidentens svar

NFF-president Terje Svendsen er opplyst om at Utvik vurderer å trekke sitt bidrag til kvinnefotballen fordi han er «forbannet» på TV-avtalen og prosessen rundt den, hvor TFK ikke fikk bestemme.

VG har også forelagt Svendsen uttalelser som påstått arroganse fra NFF og at «det er pinlig». NFF-sjefen svarer slik i en tekstmelding:

«Fra NFF sin side er det en selvfølge at vi jobber for best mulig vilkår for både kvinne- og herresiden i norsk fotball. Norges Fotballforbund er klubbene og medlemmene våre, både innen barne- og ungdomsfotball, breddefotball og toppfotball.

Vi har hatt flere møter med Toppfotball Kvinner (TFK) underveis. Fra innspill til forhandlingsgrunnlag, møter med TFK og klubber. Det at vi ikke har involvert, kjenner vi oss ikke igjen i.

Ingen andre aktører la en høyere sum på forhandlingsbordet i den avtalte prosessen som ble gjort kjent på forhånd. Heller ikke for kvinnefotballen. Rettighetene til toppfotball kvinner har hatt størst økning med en tidobling fra dagens avtale.

Vi har et felles mål i fotballen om fortsatt å øke inntektene for kvinnefotball i årene som kommer. TV2 bidro sterkt til å løfte merkevaren og den kommersielle verdien på daværende Tippeligaen for herrefotballen. Det er denne utviklingen vi ønsker også for kvinnefotballen. Vi er derfor glade for at vi har med TV 2 og NRK på laget, som begge ønsker å være med å løfte kvinnefotballen i Norge.»

