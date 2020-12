Følg Norges EM-åpning direkte

Vi nærmer oss EM-åpning med stormskritt her nå. Dette blir spennende!

Norge slo Polen 35-20 i VM-kamp for tre år siden og 34-27 i nasjonenes siste møte i 2018. Polen slo Norge i en kamp i 2015, men har ellers tapt 11 av 12 kamper mot de norske jentene siden 1998.

Polen trenes av tidligere Storhamar- og Oppsal-trener Arne Senstad med Reidar Møistad som assistent. Det er første gang på åtte år Norge møter en nordmann på trenerbenken til motstanderen i et mesterskap. I 2012 ble Ungarn og avdøde Karl Erik Bøhn slått i EM-semifinalen.

