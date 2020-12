LSK Kvinner videre i Champions League tross tap

(LSK Kvinner – Minsk 0–1, 2–1 sammenlagt) Minsk satte inn en voldsom sluttspurt på Åråsen, men LSK Kvinner red av stormen og er klare for åttedelsfinale i Champions League.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Og det i Hege Riises siste kamp som LSK-trener. 51-åringen har vært en del av trenerteamet siden 2012, men går nå inn i en ny rolle, og assistenttrener Knut Slatleim tar over roret i 2021.

Det er dermed han som leder LSK Kvinner i Champions League-åttedelsfinalen som LSK Kvinner booket billett til onsdag kveld.

Mer Champions League: Akkurat nå viser VG+ oppgjøret mellom Chelsea og Benfica!

For med et strålende utgangspunkt etter 2–0-seier i Hviterussland handlet det i hovedsak om å holde på ledelsen, og LSK Kvinner spilte lenge med cruisekontrollen på. For selv om de ikke skapte all verden selv, var heller ikke Minsk spesielt farlige.

Her kan du se høydepunktene fra det første oppgjøret der LSK vant 2–0:

Men på tampen kom en voldsom sluttspurt.

LSK satt under press

Anastasiia Skrynina scoret kampens første mål etter et at Minsk kom seg rundt ute til høyre. Anna Kozyupa ble spilt fri, kom til innlegg og fant Skorynina, som satte ballen i mål.

Da fikk hviterusserne blod på tann, og bare to minutter senere var de svært nære utligning. Midtstopper Kseniya Kubichnaya raget høyest i feltet etter en corner og stanget ballen i tverrliggeren. Bare minutter senere fikk Minsk nok en kjempesjanse da et innlegg mot bakerste stolpe endte hos umarkerte Henriette Akaba, men kantspilleren bommet litt på ballen i avslutningsøyeblikket.

Les også Brøndby ville bli hjemme - «visste» at Vålerenga-kampen ville bli utsatt

På overtid fikk Minsk sin kanskje største sjanse i kampen. Tamila Khimich, som styrte mye av spillet for Minsk, kom helt alene med LSK-keeper Ida Norstrøm, og med massevis av tid til å sikte, forsøkte hun å bøye ballen i det lengste hjørnet. Bare en feberredning av Norstrøm hindret Minsk-utligning og ekstraomganger i den VG+-sendte kampen.

Redningen kan du se i videovinduet øverst.

TØFF BATALJE: LSK Kvinner, her ved Isabell Bachor, er videre i Champions League etter en tøff kamp på Åråsen. Foto: Jil Yngland

Dermed slapp LSK Kvinner med skrekken – og er klare for åttedelsfinale i Champions League. I fjor kom de seg til kvartfinalen. Da ble de slått ut av storklubben Barcelona.

Dermed ble det en opptur for LSK Kvinner – som til tross for at de tapte kampen – fikk slått tilbake etter cupfinaletapet for Vålerenga.

Les også Vålerenga vant cupfinalen – tok «the double»: – Vi kan være stolte av dette

LSK Kvinner må imidlertid vente ganske lenge før de får vite hvem de møter i neste runde: Trekningen av åttedelsfinalene er ikke før 16. februar neste år.

Flere norske videre

Det var flere norske spillere i aksjon i Champions League onsdag kveld. Caroline Graham Hansen noterte seg for to scoringer da Barcelona knuste PSV Eindhoven 4–1 – og dermed avanserer med hele 8–2 sammenlagt.

Karina Sævik noterte seg for én målgivende pasning da Wolfsburg vant 2–0 hjemme mot ZFK Spartak. Ingrid Syrstad Engen kom også inn og fikk noen minutter da tyskerne avanserte med 7–0 sammenlagt.

Det gikk ikke like bra for Vilde Bøe Risa og Göteborg som fikk juling av Manchester City, tapte 3–0 og dermed er ute etter at de lyseblå fra Manchester vant 5–1-sammenlagt.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert Publisert: 16. desember 2020 20:23 Oppdatert: 16. desember 2020 20:51