Argentinas største avis: Maradonas lege etterforskes for uaktsomt drap

Diego Maradonas lege etterforskes for uaktsomt drap etter at fotballegenden onsdag døde av hjertesvikt, melder den argentinske avisa Clarín.

Det er den argentinske storavisen Clarin som kommer med rapportene om razziaen hos legens kontor og hjem, og melder at etterforskningen dreier seg om uaktsomt drap og å ha forlatt personen.

Legen Leopoldo Luque skal nå i avhør i løpet av de neste timene, skriver avisen.

En razzia ble gjennomført i Luques hjem, godkjent av statsadvokaten i San Isidro i Buenos Aires, melder avisen. San Isidro er like ved forstaden Tigre, der Maradona onsdag ble funnet død i sitt hjem.

Søkene ble utført tidlig søndag morgen etter vitnemålene fra Dalma, Dianinna og Jana, Maradonas tre døtre, som ba undersøkelse av medisinene som ble gitt av Luque og hans «team» de siste månedene under behandlingen på klinikkene Ipensa, de La Plata og Clinica Olivos.

Mer enn 30 politifolk deltok i søndagens razzia, der Maradonas medisinske journal var blant tingene de lette etter.

Maradona skal flere ganger ha insistert på å forlate sykehuset etter operasjonen for hjerneslag i starten av november.

Ifølge Clarin er det ikke Luque som først oppdaget at Maradona er død, men psykiateren Agustina Cosachov og psykologen Carlos Diaz, som har vært til stede rundt Maradona den siste tiden.

Ifølge avisen skal vitner ha fortalt politiet at de hadde sett et basketak mellom Maradona og legen før den tidligere fotballstjernens døgn. Ifølge avisen skal også argentinske lokalmedier ha fått tilgang på et lydklipp hvor legen ringer etter ambulanse.

Argentina har sørget i flere dager etter fotballstjernens død på onsdag.

