Katrine Lunde likevel til EM

Katrine Lunde skal likevel stå i mål for Norge i EM i håndball.

Slik er vi vant til å se Katrine Lunde på landslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB

Målvakten ble ikke tatt ut i troppen tidligere, da hun var gravid. Dessverre mistet hun det ufødte barnet sitt.

40-åringen fra Vipers er en av de mest meritterte i den norske troppen som skal kjempe for gull og heder i Danmark.

– Vi er lei oss for at vi mistet det ufødte barnet vårt, og hadde virkelig sett frem til å bli en større familie. Dessverre gikk det ikke denne gangen. Jeg har trent bra etter at dette skjedde, og har stilt meg til disposisjon for EM-troppen. Planen er at jeg reiser til Danmark og slutter meg til laget når jeg har gjennomført det nødvendige testregimet. Jeg gleder meg virkelig til å være sammen med lagvenninnene i EM og i førjulstiden, sier Katrine Lunde i en pressemelding.

Tre som blir forent i Kolding. Heidi Løke (f.v.), Katrine Lunde og Nora Mørk. Foto: Jacob J. Buchard

Klar til tredje kamp

Lunde vil komme inn i det store målvaktsteamet, og vil tidligst kunne være aktuell for spill til tredje kamp i mesterskapet.

– Vi synes alle det er trist at Katrine og Nikola mistet barnet sitt, og gir dem vår støtte i denne situasjonen. Katrine har trent bra hjemme i Kristiansand, og får ytterligere en uke med god trening sammen med reservene/rekruttlandslaget kommende uke, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Katrine Lunde formidler at hun på det nåværende tidspunkt, og underveis i EM, ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer om at hun mistet sitt ufødte barn.

Mesterskapet som starter torsdag i Kolding for Norges del, blir spennende. Laget har mange stjerner i sin midte, og med Lunde blir det komplett.

Katrine Lunde kan fort bli en vinner i EM. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Mens Lunde skal bidra, ser det ut som om Silje Solberg ikke rekker EM. Hun har igjen avlagt en positiv covid-19-test.

Nå må hun vente til kommende uke for å se om sykdommen er ute av kroppen. Alle som skal reise inn i Danmark for å være med, må ha en negativ PCR-test. Det gjelder også mediefolk.

– Formen og kroppen kjennes bra, men dessverre testet jeg positivt igjen. Det er jeg selvsagt veldig lei meg for, fordi det kribler i magen etter å spille EM. Men i dette tilfellet er det ikke opp til meg, annet enn å håpe at neste ukes test er negativ, sier Silje Solberg.

– Det er selvfølgelig leit for Silje at hun fortsatt må vente på negativ COVID-test. Her må naturen gå sin gang, og som Silje håper vi negativ test til uken. Vi jobber videre med det gode målvaktsteamet som er på plass her, som gjorde en god jobb i kampene mot Danmark. De er forberedt på å stå de første kampene i mesterskapet, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Fakta Katrine Lunde

Født: 30. mars 1980 Høyde: 1,80 meter Sivilstand: Samboer, ett barn. Klubber: Hånes IF, KIF, Vipers Kristiansand, Viborg HK, Gör, Rostov-Don, Vipers. Landskamper: 250/tre mål Meritter: To OL-gull, et VM-gull og fire EM-gull og mange andre triumfer i Champions League. Les mer

Dro allerede mandag

I gjengen som samlet seg i Kolding sist mandag, var målvakten Emily Stang Sando den som var plukket ut. Hun har fått stå mesteparten av tidene i de to treningskampene mot Danmark sist onsdag og torsdag. Norge vant begge i Vejle.

Da ble det også plass til debutanten Rikke Granlund, som vanligvis står i danske Esbjerg. Hun er i 20 kvinners-troppen. Hergeirsson har fire spillere som han kan hente inn underveis i EM.

Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY