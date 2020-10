Medlemmene hadde flyktet i over ti år. Så kom koronapandemien og snudde alt.

Helt siden mars har norsk idrett fryktet stort frafall som følge av koronapandemien. Men i noen idretter har det gått i stikk motsatt retning.

BÆRUM: Den gule ballen spretter i koppen før Lucy Winge (68) rekker armene i været og utbryter et «yes». Like bak henne forsøker golf-venninnen Irene Jansson (46) å gjøre det samme. Litt bortenfor der igjen øver Oskar Hessen Finholt (15) sammen med sin far Terje Finholt (56) på å «chippe» ballen mot hullet.

Det er elleve grader og regn i luften på Bærum golfbane en av de siste kveldene i september. Ikke akkurat golfvær. Likevel står tjue golfnykommere i alle aldre og terper på nærspillet sitt før de skal ut på en runde på nihullsbanen.