Norsk hockeytalent (18) lam etter kollisjon

Frisk Asker-spilleren Mats Hildisch (18) pådro seg en permanent ryggmargsskade etter å ha kollidert med målburet i en U21-kamp i ishockey lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Mats Hildisch ble lam etter å ha kollidert med målburet i en U21-kamp mot Lørenskog lørdag. Dette bildet er tatt under oppvarming med A-laget. De har egen oppvarmingsdrakt for hver sesong og dette er årets. Foto: Finn Eriksen/ Frisk Asker

Hildisch ble operert på Ullevål sykehus natt til søndag. Grundige undersøkelser har påvist en permanent ryggmargsskade som har ført til lammelse.

Unggutten blir værende på Ullevål sykehus den kommende uken, og han vil deretter bli overflyttet til Sunnaas sykehus for rehabilitering, heter det i en pressemelding fra klubben.

«Vi i Frisk Asker føler med Mats og familien og vil gjøre vårt ytterste for å være der og støtte dem i tiden som kommer. Det viktigste for Mats nå, er å få hvile slik at han kan bruke all sin kraft og energi på den tøffe rehabiliteringsperioden som ligger foran ham», står det i pressemeldingen.

Mats Hildisch. Foto: Finn Eriksen/ Frisk Asker

– Forferdelig trist

Frisk Asker-veteran Anders Bastiansen har spilt hockey i over 20 år, men har ikke opplevd denne type skade før.

– Hele laget ble veldig preget av det som skjedde. Vi vet ennå ikke helt hvor alvorlig det er, men det er ille. Forferdelig trist. En ung gutt som har en hel hockeykarriere og et helt liv foran seg. Nå må han kjempe for helt nye ting. Jeg har veldig vondt av ham, hele familien og alle som har med ham å gjøre, sier Bastiansen.

Han forteller at 18-åringen har trent med A-laget i hele år. Hildisch ble tatt ut til U18-landslaget i januar. Han var også med i troppen til Frisk Asker til eliteseriekampen mot Vålerenga 8. oktober, men spilte ikke.

– En veldig talentfull back som Frisk Asker hadde tro på, sier Bastiansen.

Hockey er fysisk krevende og er preget av mange tøffe dueller på isen, men Frisk-veteranen har ikke opplevd tilsvarende.

– Jeg har aldri vært i nærheten av noe lignende før, bare lest om det, sier Bastiansen, og nevner skaden til svenske Tobias Forsberg. Han ble lam etter å ha slått hodet i vantet.

– Det må ha vært maksimal uflaks, sier han om lagkameratens skade i helgen. Det er forferdelig trist og leit. Man blir jo preget av at ting kan skje fort. Man vet ikke hva som kommer og hva man har videre. Akkurat nå er jeg mest lei meg på hans vegne, sier Bastiansen.

Mats Hildisch ble skadet i helgen. Foto: Finn Eriksen/ Frisk Asker

Takker for støtte

I sosiale medier har et samlet Hockey-Norge uttrykt sin støtte og medfølelse til Hildisch og familien. Både klubber, medspillere og motspillere har delt et bilde av Hildisch draktnummer, som er syv, medfølgt av gode ord.

Dette er noen av meldingene:

«Varme tanker fra CC-amfi. God bedring», skriver Storhamar.

«Vi sender varme tanker til Mats og hans familie», skriver Stjernen.

«Vi ønsker Mats Hildisch god bedring, og sender støtte og varme tanker til han og hans familie i denne tøffe tiden», skriver Sparta Sarpsborg.

«Våre varmeste tanker går til Mats, familien hans og hele Frisk Asker!», skriver Lillehammer.

I pressemeldingen takker familien for støtten og tankene de har fått fra Hockey-Norge den siste tiden.

«Familien er rørt og enormt takknemlige for all den varme og støtte de har fått fra hele hockeyfamilien» skriver klubben i pressemeldingen.