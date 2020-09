Bodø/Glimt-kometen etter Milan-skrytet: – Veldig gøy

Jens Petter Hauge strålte mot Milan. Etterpå fikk han skryt av italienernes manager.

Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

– Jeg føler helt klart at vi viste at vi har noe i Europa å gjøre, sier Jens Petter Hauge.

20-åringen har vært i fantastisk form i Eliteserien, og flere eksperter har ment at unggutten har gjort nok til å fortjene en plass på det norske landslaget.

Torsdag vartet han opp med både scoring og assist mot AC Milan på San Siro. Det medførte skryt fra Milan-manager Stefano Pioli.

– Vi visste at han var sterk, rask og veldig god til å komme inn fra siden. Jeg er veldig imponert over ham. Han er en spiller som definitivt er på et høyt internasjonalt og europeisk nivå, sa Pioli etter kampen, ifølge VG.

Jens Petter Hauge hadde både mål og målgivende mot Milan. Her i duell med Sandro Tonali. Foto: Luca Bruno / AP / AP

Setter pris på Milan-skryt

Hauge står bokført med 14 mål og sju målgivende i Eliteserien. Han synes det var gøy å få vist frem ferdighetene sine også på den internasjonale scenen.

– Det har vært veldig mange tilbakemeldinger. Det er veldig gøy, og når Milan-manageren sier det, er det noe man må ta med seg til treningshverdagen i Glimt og bygge videre på, sier Hauge om skrytet fra Pioli.

I sommer var han nærmest klar for en overgang til belgiske Cercle Brügge. I stedet ble han værende for å kjempe om seriegull med Glimt.

Kasper Junker (til venstre) sørget for en pangstart for Bodø/Glimt etter nydelig forarbeid av Jens Petter Hauge (til høyre). Foto: Luca Bruno / AP / AP

Tror flere melder seg på i kampen om Hauge

Glimt-trener Kjetil Knutsen tror større klubber har fått øynene opp for Hauge siden den gang.

– Når du viser veldig gode prestasjoner på det nivået som vi spilte på i går, sier det seg selv at navnet hans merkes av bedre klubber enn den han nesten var klar for. Og det er jo bare hyggelig. Han er nok ikke alene der heller, sier Knutsen.

Midtstopper Brede Moe er samstemt med treneren.

– Interessen blir iallfall ikke mindre. Du ser hvor toppnivået hans ligger, sier Moe.

– En positiv skuffelse

Og det var nettopp Hauge som sto bak den gigantiske sjansen som kunne sendt Bodø/Glimt til ekstraomganger. På overtid sendte han Ulrik Saltnes alene med keeper med en utsøkt pasning, men Glimt-kapteinen skjøt over.

– Utrolig nok er vi litt skuffet. Det er jo på en måte positivt, for vi gir dem kamp helt inn til døren. Alt i alt leverer i en prestasjon som vi skal være stolte over. Vi møter et sinnssykt godt lag som straffer oss hardt, sier Moe.

Glimt tok ledelsen etter at Kasper Junker styrte inn et innlegg fra Hauge. Da havnet Glimt i forsvarsmodus, og vips så sto det 3–1 til Milan. Hauge skapte spenning med et flott langskudd, men Glimt maktet ikke å utligne tross store sjanser.

Kjetil Knutsen føler Bodø/Glimt viste at de er gode nok til å spille i et Europa League-gruppespill. – Men det er mager trøst, for vi skal ikke det. Det er det brutale med toppidretten. Det blir en parentes. Vi tapte, det er det som står i historiebøkene, sier Knutsen. Foto: Luca Bruno / AP / AP

Tar drøyingen som en kompliment

Kjetil Knutsen er særlig imponert over den siste halvtimen. Da hadde Philip Zinckernagel, Ola Solbakken og Ulrik Saltnes noen svære sjanser til 3–3.

– Den siste halvtimen er massiv. Vi spiller vårt spill. Det er gøy å se at det funker mot topp, topp lag i Europa. Derfor kjenner vi på skuffelsen av å bli slått ut. Dette laget hadde fortjent å spille enda mer i Europa. Vi trenger denne type kamper. Da kunne vi hentet enda mer ut av laget på kort sikt, sier Knutsen.

Mot slutten begynte Milan også å drøye tid. Det tar Brede Moe som en kompliment.

– Da opplever jeg at vi har satt oss i respekt. Etter utbruddet har de vært et av de beste lagene i Europa, sier Moe, vel vitende om at Milan nå er ubeseiret på de siste 16 kampene.

AC Milans Hakan Çalhanoglu ble kampens store spiller med to scoringer og én målgivende. Her er han i duell med Brede Moe. – Det er et enormt høyt nivå på scoringene deres, det er bare å applaudere, sier Kjetil Knutsen. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Tror Glimt hadde hatt gode sjanser på Aspmyra

Et 3–2-tap mot Milan på San Siro ville vært et knallgodt resultat om Europa League-kvaliken ble spilt som normalt. Da ville det ventet et returoppgjør på kunstgresset på Aspmyra.

– Det blir hypotetisk, men hvordan tror du sjansene hadde vært da?

– De hadde vært veldig gode. Å få dem på kunstgress med dette resultatet i sekken ... Da ville jeg sagt i hvert fall femti-femti, sier Knutsen.

– Jeg tror vi hadde hatt svært gode sjanser, men vi måtte ha gjort en årsbeste da også. Hadde det vært et enkeltoppgjør på Aspmyra, hadde vi også hatt større muligheter. Det er jo bare logikk, sier Moe.

Jens Petter Hauge hjelper en skuffet Ulrik Saltnes opp fra gressmatten etter sistnevntes miss på overtid. – Det er positivt når man har tapt 3–2 på San Siro og likevel er skuffet. Det sier litt om kulturen, verdiene og det vi holder på med i Glimt, sier Hauge. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Hauge usikker før VIF-kampen

Nå venter en kamp mot et fremadstormende Vålerenga på Aspmyra søndag kveld. Sondre Brunstad Fet er suspendert til den kampen, mens Jens Petter Hauge er usikker.

20-åringen fikk nemlig en smell i låret tidlig i oppgjøret mot Milan.

– Jeg sprintet maks og kjente at det dro til på baksiden av låret. Vi har ikke hatt noe fokus på det ennå. Vi er fortsatt på reise, sier Hauge på telefon fra flyplassen i Milano.

– Det ble en vurdering i pausen om vi skulle ta han av. Vi vet ikke om han spiller mot Vålerenga, men han fullførte jo kampen. Det gjør at det ser ut som han er klar til søndag, sier Knutsen.