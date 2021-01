Sebastian (29) kan gå fra TV-seer til norsk VM-spiller

KAIRO (VG) Sebastian Barthold (29) håper Alexander Blonz (20) blir kvitt kneskaden som truer VM-deltagelsen hans, men 29-åringen er klar til å reise til Egypt på kort varsel hvis landslagssjefen ringer.

BRENNHET: Sebastian Barthold jublet under kampen mot Hviterussland for ni dager siden. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Jeg er klar hvis jeg er ønsket der nede, sier Barthold på telefon til VG fra Danmark.

– Han er en brennhet kandidat, bekrefter samtidig landslagssjef Christian Berge.

Aalborg-spilleren scoret nylig 16 mål på 16 forsøk i to EM-kvalifiseringskamper mot Hviterussland, som ble spilt av Norges antatt nest beste menn på grunn av coroansituasjonen.

Lørdag så Barthold at stjerneskuddet Blonz skadet seg på oppvarmingen til matchen mot Sveits her i Egypt. Den norske kantspilleren har fått konstatert en rift i leddbåndet på innsiden av venstre kne og en rift i båndstrukturene på innsiden av kneskålen. Hele den norske leiren håper selvsagt at Blonz skal klare å fortsette i VM, men svaret kommer ikke før en test av funksjonaliteten i kneet søndag kveld.

Blonz sa selv at han følte seg helt tom innvendig etter skaden som oppsto før Sveits-kampen:

Håper på Blonz

Barthold forteller til VG at han føler med Blonz. Begge har opplevd å ha fått kneskålen ut av ledd. Derfor kjenner Norges mulige nyervervelse seg igjen i problemene til det norske supertalentet.

– Jeg vet hvor frustrerende det kan være. Jeg hadde samme type skade som Blonz hadde i fjor, med kneskålen ut av ledd, for tre år siden. Jeg vet hvordan det er hvis den driver å «popper» litt inn og ut. Da kan det være ekstra ubehagelig og det kan være vanskelig å stole helt på kneet. Jeg håper bare at det ikke er noe alvorlig med ham og at han kan fortsette i VM. Jeg vil gi all mulige lykkønskninger til Blonz, forteller Barthold.

Han står selv med 47 scoringer på 33 obligatoriske kamper for Norge i løpet av karrieren. I 2019/2020-utgaven av Champions League var det bare syv mann som hadde flere nettkjenninger enn Barthold, som satte inn 65 mål. Han har puttet ytterligere 10 ganger denne sesongen i Europas gjeveste klubbturnering.

– En drøm

Selv om Barthold ønsker at Blonz skal kunne fortsette i VM, vil han reise til Egypt så fort det lar seg gjøre hvis Berge ringer ham. Søndag ettermiddag hadde han ikke hørt noe fra landslagssjefen.

– Det hadde vært kjempegøy. Jeg har hatt en del landskamper, men dessverre ingen mesterskap. Det hadde vært gøy å få oppleve det aller spillere drømmer om, forteller 29-åringen.

Han er for øvrig kjæreste med Line Bjørnsen, som er søsteren til en annen kantspiller i Norges VM-tropp – Kristian Bjørnsen.

– Det er alltid fantastisk når det er mesterskap på TV. Det er mange kamper hver dag. Det er gøy for oss håndballinteresserte og det var gøy å se Norge gjøre en bedre kamp mot Sveits, sier Barthold, som forsikrer at formen er bra.

– Jeg føler meg i kjempefin form. Jeg har trent bra her i starten av januar og hadde en bra samling med «nødlandslaget». Vi fikk gjort den jobben vi var satt til å gjøre. Det var en veldig positiv opplevelse for oss alle. Det hadde vært ved, veldig moro å ha fått være med i VM.

Svaret kommer trolig søndag kveld.

Kan gjøre fem bytter

Landslagssjefen opplyser til VG at han ble imponert over Barthold da han så den nylige EM-kvaliken på TV, etter som A-landslaget forberedte seg til VM og ikke kunne spille selv.

– Barthold presterte veldig fint i de to rekruttkampene mot Hviterussland, så han kan være et alternativ, sier Berge.

– Hvordan fungerer det å hente inn en ny spille rent praktisk?

– Han må sette seg på et fly og komme ned. Så må vi melde ham inn. Vi har 35 mann å ta av, som står i en bruttotropp. Hvis vi henter en, har vi brukt et bytte. Vi har totalt fem bytter.

– Hvilken betydning har Blonz for troppen?

– Jeg ønsker jo å spille med ham. Det var planen at han skulle spille i dag. Det hadde vært moro å fått ham på, men når sånn som det skjer, er det ikke så mye vi får gjort med det.

