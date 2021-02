Fnyser av Bolsjunov-straff: – Snodig

FALUN (VG) Under Tour de ski sist sesong fikk Erik Valnes 2.500 kroner i bot for å slå i stykker en stav. Aleksandr Bolsjunov slapp unna med disk etter bråket i Lahti.

PÅKJØRSEL: Aleksandr Bolsjunov kjørte ned Jon Mäki under stafetten i Lahti. Russeren skylde på utstyrsfeil. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

– Det er vel ikke akkurat det man kaller konsekvent dømming. Det var noen som påsto at det sto en barnefamilie i nærheten da jeg knakk den staven, men det gjorde det ikke, sier Valnes til VG.

Nordlendingen fikk 2.500 kroner i bot og måtte beklage da han ødela en stav med et slag i gjerdet, etter at han brøt et renn under Tour de Ski sist vinter.

– Der var det noen familier og det var barn der. Han skadet ingen, men det er ikke oppførsel vi vil se i verdenscupen, sa Pierre Mignerey, renndirektør i FIS, til NRK den gang.

Bolsjunov og det russiske laget ble disket etter stafetten i Lahti, da han slo etter Jon Mäki først, og deretter kjørte ham ned i målområdet:

Vil ikke sammenligne

Men Bolsjunov har foreløpig ikke fått noen bot eller personlig straff.

– Jeg vil påstå at det er verre å hockeytakle en man nettopp har tapt spurten mot. Der har ikke FIS truffet helt, sier Valnes.

TUNG HELG: Erik Valnes (bak til høyre) falt på oppløpet under sprinten i Falun. Han ramlet også under fellesstarten. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mignerey forstår ikke sammenligningen mellom straffen til disse to situasjonene.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Alle situasjoner er ulike og sanksjonene tilpasser seg de ulike situasjonene, faktaene og reglene. Jeg forstår ikke at det er mulig å sammenligne de to ulike hendelsene, sier FIS-direktøren.

Iversen: – Snodig

Dagen etter hendelsen beklaget Bolsjunov og det russiske laget til Finland, men han mente at «hockeytaklingen» ikke var bevisst.

– Det var ikke meningen å kjøre ned finnen, jeg ville bare ha svar på hvorfor han stengte meg. Men da jeg skulle bremse så løsnet bindingen fra skien og da klarte jeg ikke å stoppe. Det tror jeg også vises på tv-bildene, sa Bolsjunov til NRK.

Emil Iversen stusser på de ulike straffene.

– Det er snodig, men det var vel snillere gjort å kjøre ned en finne enn å slå i stykker en stav da, sier Iversen og ler litt.

– Det var rart. Jeg synes det var strengt å gi Valnes en bot også. Men det er ikke mitt problem, legger Iversen til.

