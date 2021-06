Volds kajakk knakk i to under NM-løp: – Det ble et havari

Amund Vold (23) skulle kjempe om NM-gull i maratonpadling, men etter to mil var båten så full av vann at den ga etter.

– Båten lå som en banan i vannet. Først stusset jeg over hvor mye vann det var i den, båten var rar å padle. Jeg måtte pumpe ut noe voldsomt med vann, men jeg fikk ikke ut nok, sier Amund til VG og forklarer at kajakken har en pumpe til å få ut vann der føttene er plassert når man padler.

Søndag var det NM i maratonpadling på Setten i Aurskog-Høland i Viken fylke. Vold var full av selvtillit etter NM-gullet på kortbane (2500 meter) fredag. Det var 23-åringens første gullmedalje etter comebacket etter blodkreft.

– Akkurat da redningsbåten kom knakk båten i to. Hadde ikke redningsbåten vært der da, så hadde kajakken sunket, sier Vold.

NY OPPLEVELSE: Kajakken til Amund Vold takket for seg etter 20 av 25 kilometer under NM i maratonpadling på Setten i Viken fylke søndag. Foto: Foto: PRIVAT

Han har fått stor oppmerksomhet i miljøet etter episoden. Ingen har sett eller opplevd noe lignende.

– Det var en liten skade på båten. Det kom en brist i cockpiten, der jeg sitter. Men jeg tapet og lappet den sammen. Det holdt fint under løpet fredag. Men søndag ble verre og verre. Plutselig sa stopp. Det ble et havari, sier Vold.

Maratonkajakken veier bare seks kilo. De er tynne i skroget. I maraton løper utøverne uti vannet med båten i hånden.

– Det blir litt klabb og babb. Det ble et svakt punkt. Der jeg satt trykket det ekstra ned, men jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje. Jeg har aldri opplevd dette og jeg har aldri hørt om det. Det ble en bra historie, selv om det var kjipt ikke å fullføre, sier 23-åringen til VG.

– Redningsaksjon

Lars Kristian Henriksen fra Setskog IF satt i følgebåten som sørget for sikkerhet på vannet.

– Jeg har opplevd at folk har vært utslitt, men jeg har aldri vært med på noen redningsaksjon før. Jeg har aldri opplevd at en båt har knekt. Kajakken knakk akkurat da jeg kom opp på siden av den, godt timet, sier Henriksen til VG.

Nå ser han fremover mot VM i K2 sammen med broren Eivind i København i september. Sportssjef for padlerne, Eirik Verås Larsen, er glad det tross alt skjedde i nå, og ikke i en stor internasjonal konkurranse.

SPORTSSJEF: Eirik Verås Larsen har to OL-gull i padling, han har aldri opplevd at en kajakk knekker i to. I fjor vant han «Mesternes mester» på NRK. Foto: Krister Sørbø

– Det er første gang jeg har sett en kajakk knekke underveis i et løp. Nå kan vi si at det var en morsom historie og nå vet vi at det var god sikkerhet på Setten, sier Eirik Verås Larsen og legger til med latter i stemmen:

– Og nei, jeg har aldri opplevd noe sånt. Jeg tar godt vare på utstyret mitt.

PS! Daniel Salbu fra Fana vant løpet og fikk NM-gull i maratonpadling.