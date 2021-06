Kapteinene i Eliteserien: Flertall for VAR

Mandag kunne VG melde at TV 2 har tilbudt en VAR-løsning for norsk fotball. Nå har Eliteseriens kapteiner sagt sin mening.

UENIGE: Bodø/Glimts kaptein Ulrik Saltnes og Vålerengas kaptein Jonatan Tollås Nation har ikke samme oppfatning når det kommer til innføring av VAR i Eliteserien. Foto: Mats Torbergsen, NTB / Mats Arntzen, VG

Andreas Hellenes, VG

Publisert Publisert Nå nettopp

En av kapteinene som ønsker VAR (videoassistert dømming) velkommen, er Vålerengas Jonatan Tollås Nation.

– Det er såpass små marginer i fotball at dommeravgjørelser kan bli skjebnesvangert. Da er det jævlig viktig at vi som har jobba ræva av oss for å ligge i toppen ikke blir påvirket av at kamper avgjøres på dommerfeil.

Søndag ble Tollås Nation snytt for en potensiell matchvinnerscoring mot Bodø/Glimt:

Tidligere i uken kunne VG melde at TV 2 har gitt et norsk fotball et tilbud for å få VAR til Eliteserien når kanalen overtar TV-rettighetene fra 2023.

VG stilte Tollås Nation og de andre kapteinene i Eliteserien følgende spørsmål: «Synes du VAR bør innføres i Eliteserien fra 2023?».

15 av den norske toppdivisjonens 16 kapteiner har svart på spørsmålet, og resultater lyder som følger:

10 av 15 svarer ja til at videoassisterende dommer (VAR) bør innføres, mens 5 av 15 har svarer nei.

Fakta Slik har kapteinene svart: Yaw Amankwah, Stabæk: Ja Steffen Hagen, Odd: Ja Magnus Wolff Eikrem, Molde: Ja Christian Gauseth, Mjøndalen: Nei Daniel Pedersen, Brann: Ja Veton Berisha, Viking: Nei Thomas Lehne Olsen, Lillestrøm: Ja Harmeet Singh, Sandefjord: Ja Joachim Thomassen, Sarpsborg 08: Ja Benjamin Tiedemann Hansen, FK Haugesund: Ja Jonatan Tollås Nation, Vålerenga: Ja Dan Peter Ulvestad, Kristiansund: Nei Gustav Valsvik, Strømsgodset: Ja Ulrik Saltnes og Patrick Berg, Bodø/Glimt: Nei Markus Henriksen, Rosenborg: Nei PS: Den siste kapteinen, Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen, ville ikke avgi stemme og skriver følgende: «Om VAR bør innføres er vel ikke et ja/nei-spørsmål. Om det blir praktisert slik som i Nederland, er jeg positiv. Les mer

Tilbake i april gjorde også VG og NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) en undersøkelse blant spillerne i Eliteserien. Den gang svarte «bare» 33 prosent ja til at VAR bør innføres, 49 prosent svarte nei, mens 17 prosent svarte at de var usikre.

Med andre ord er spillernes mening den gang, ganske ulik kapteinenes mening nå.

Fakta Fakta om NISO-undersøkelsen Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Eliteserien ved bruk av programmet Questback.

Cirka 320 spillere har hatt mulighet til å delta i undersøkelsen, enten direkte via SMS - eller via spillergruppenes sosiale kanaler.

Dette har gitt 147 svar, noe som gir en svarprosent på 45,9. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål - da man ikke må svare på alle.

Undersøkelsen ble utført i perioden 21. april til 28. april. Les mer

Tilbake til Tollås Nation i Vålerenga:

– Skremmer det deg at den VAR-varianten som tilbys Eliteserien beskrives som nyere og langt rimeligere – og at det brukes færre kamera enn i de store ligaene?

– Jeg regner med at dette koster penger, og jeg tviler på at TV 2 har gått inn for dette om systemet ikke holder vann, svarer VIF-kapteinen til VG og utdyper:

– Man kan kanskje ikke forvente at det skal være like nøyaktig som i alle de store ligaene, men så lenge det hjelper litt, så er jeg fornøyd.

Dreper spontaniteten

I motsetning til Vålerenga-kapteinen, mener Bodø/Glimts Ulrik Saltnes at VAR ikke bør innføres i Eliteserien.

– VAR gjør at fotball blir kjedeligere å se på, slår Glimt-kapteinen fast.

Han mener systemet tar bort tid ifra det viktigste, og mest underholdende, fotballen har å by på: Nemlig spillet.

– Man får ikke spontane målfeiringer, og dem få store dommerfeilene som faktisk skjer er jo en del av underholdningen, forklarer Saltnes.

Glimt-kapteinen tror, og frykter, at VAR likevel kommer til å bli innført. Men håper han selv tar feil.

– Når de store ligaene sverger til VAR, så forstår jeg jo at resten av verden vil ha det. Jeg håper bare det blir så lite inngripende som mulig dersom det blir innført.

SHOWMANN: Ulrik Saltnes og hans Bodø/Glimt er kjent for å spille offensiv og underholdende fotball. I fjor scoret de utrolige 103 mål på 30 seriekamper. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert: 25. juni 2021 09:23

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 10 7 2 1 25 – 11 14 23 2 Bodø/Glimt 10 6 2 2 21 – 9 12 20 3 Vålerenga 10 4 4 2 17 – 13 4 16 4 Kristiansund 9 5 1 3 8 – 9 -1 16 5 Rosenborg 9 4 2 3 20 – 14 6 14 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk