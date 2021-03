Europa-effekten: Molde håver inn over 150 millioner

GRANADA/MARBELLA (VG) Europa League-eventyret denne sesongen er betydelig mer lukrativt for Molde enn salget av Erling Braut Haaland (20). Og det er grunn til å tro at eksponeringen vil gi enda større avkastning til sommeren.

PENGEGLIS: Erling Moe kan få mer å rutte med på overgangsmarkedet til sommeren takket være Moldes prestasjoner i Europa League. Foto: RALPH ORLOWSKI / POOL

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Legger man sammen overgangssum, bonuser og videresalg etter overgangen til Borussia Dortmund, er det grunn til å tro at Molde har tjent drøye 100 millioner kroner på salget av Haaland til RB Salzburg i 2018.

Summen klubben har tjent i løpet av denne sesongens bragd i Champions League-kvalifisering og Europa League-spill, er allerede mye høyere enn som så.

Allerede før 16-delsfinalene mot Hoffenheim hadde Molde tjent drøye 122 millioner kroner i rene premiepenger, slik Aftenposten var først ute med å regne ut.

Som eneste norske lag i Champions League-play off og Europa League er det også grunn til å tro at Molde kan vente seg rundt 20 millioner kroner i TV-penger.

Sjokkseieren over Hoffenheim sikret klubben 15 nye millioner kroner i premiepenger.

Det innebærer at MFK, selv uten en bragd mot Granada i Budapest torsdag kveld, der de ligger under 0–2 fra det første oppgjøret, vil tjene nærmere 160 millioner kroner på det europeiske eventyret denne sesongen.

– Jeg vil ikke gå inn på eksakte tall, det vet du. Men at det er betydelige inntekter for en klubb som Molde, det er det helt klart. Det er viktig for oss sportslig, men også økonomisk, å delta i Europa. Vi har det som en del av strategien i klubben at vi skal være her jevnlig, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til VG.

– Vi snakker tross alt et tresifret millionbeløp. Det kan du bekrefte?

– Vi har fått inn en bra sum penger, det har vi. Jeg vil ikke gå inn på noe tall, men du finner det på sidene til UEFA, så det får du spekulere i.

– Hvordan oversetter man disse inntektene til supporterspråk? Er det en ekstra stjernesignering? Hva brukes pengene til?

– Det er alltid mange hull å fylle pengene med. Det er det ikke tvil om. Det koster å drive fotballklubb og det er corona nå. Men de ekstra pengene gir oss muligheten til å satse videre på en så tøff linje som vi gjør, og gjør at vi har muligheten til å henge med blant de fremste i Norge, noe en klubb fra en mindre by som Molde kanskje egentlig ikke har forutsetninger til.

– Betyr disse inntektene at dere kan satse med enda større ambisjonsnivå enn dere har gjort til nå?

– Jeg tror ikke denne Europa-suksessen vil forandre klubben, det gjør jeg ikke. Vi sikter høyt, det har vi gjort hele tiden. Vi skal være med blant de beste hele tiden. Disse pengene trenger vi for å videreføre det. Vi skal forvalte pengene så godt vi kan.

Trolig er ikke Molde ferdige med å høste fruktene av imponerende prestasjoner i Europa selv om de skulle ryke ut mot Granada torsdag.

Norske bragder på kontinentet har gang på gang vist seg å lede til spektakulære spillersalg:

Molde solgte Martin Linnes (Galatasaray), Mohamed Elyounoussi (Basel), Fredrik Gulbrandsen (Salzburg) og Ethan Horvath (Club Brugge) for solide summer i 2016.

Samme år solgte Rosenborg duoen Alexander Søderlund og Ole Kristian Selnæs til franske Saint-Étienne for totalt over 50 millioner kroner like etter å ha møtt klubben i Europa League-gruppespillet. Senere har de også tjent gode penger på salgene av Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson, Birger Meling, Anders Trondsen, Jacob Rasmussen, Issam Jebali, Christian Gytkjær og Hólmar Örn Eyjólfsson etter lignende eksponering.

Sarpsborg 08 solgte Tobias Heintz til tyrkiske Kasimpasa nærmest utelukkende på grunn av prestasjonene hans mot Besiktas i Europa League-gruppespillet i 2018.

Bodø/Glimt solgte Jens Petter Hauge til AC Milan noen dager etter at han storspilte mot italienerne på San Siro i Europa League-kvalifisering.

I det nåværende Molde-laget fremstår Fredrik Aursnes, Stian Rode Gregersen, Marcus Holmgren Pedersen, Eirik Hestad og Andreas Linde som spillere som hver for seg kan innebære et tosifret antall millioner kroner i salgssum til sommeren.

For etter et svært rolig januarvindu, der Wingo (Ferencvaros) var den eneste som ble solgt til utlandet, er det ventet at pengene vil sitte løsere hos europeiske klubber i oppladningen til neste sesong.

– Det kan fort skje noe til sommeren. Nå har ikke situasjonen i Europa forbedret seg veldig i forbindelse med corona, men vi blir veldig forundret hvis det ikke kommer noe på våre spillere. Flere av dem har virkelig markedsført seg godt. Det gjør dem selvfølgelig ettertraktet, sier Stavrum.

