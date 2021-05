Derfor valgte Zidane å gi seg

I et åpent brev forteller Zinedine Zidane (48) hvorfor han brått ga seg som manager i Real Madrid.

FIKK NOK: I forrige uke valgte Zinedine Zidane overraskende å si opp manager-jobben i Real Madrid. Foto: INA FASSBENDER/AFP

Torsdag ble nyheten bekreftet. Franskmannen gir seg ett år før kontrakten utløper.

I dag ble årsaken kjent via et åpent brev i sportsavisen AS.

– Jeg hopper ikke av båten og jeg er ikke lei av trenergjerningen. I mai 2018 forlot jeg fordi etter to og et halv år med så mange triumfer og trofeer følte jeg at laget trengte en kursendring for å holde seg i toppen. I dag er ting annerledes. Jeg gir meg fordi jeg føler at klubben ikke lenger gir meg den tilliten jeg trenger, skriver Zidane i et brev til Madrid-fansen.

Franskmannen skriver at han ikke opplever å få den støtten han trenger for å bygge noe på kort eller lang sikt.

– Jeg kan fotball og jeg kjenner kravene i en klubb som Madrid. Jeg vet at når du ikke vinner så må du gå. Det er en viktig ting som er glemt, alt som vi har bygget på fra dag til dag. Hva jeg har bidratt med inn mot spillerne, med de 150 personene som jobber i og rundt klubben. Jeg er en vinnertype og har vært her for å vinne troféer. Men bak dette er det mennesker, følelser og liv, og jeg sitter med en følelse av at dette ikke blir verdsatt. Det er ingen forståelse for denne dynamikken i en stor klubb.

Ble såret

Zinedine Zidane sier at han gjerne skulle sett at hans forhold til klubb og president i de siste månedene hadde vært litt annerledes enn for andre trenere.

– Jeg har ikke bedt om noen særbehandling, bare at man tar med seg litt mer av fortiden. I dag er en karriere til en trener i en storklubb to sesonger, ikke så mye mer. For at den skal vare lenger er de medmenneskelige relasjonene vesentlig. De er viktigere enn penger og berømmelse. De er større enn alt. Det er grunnen til at det såret meg når jeg leste i mediene etter et tap at jeg kom til å få sparken hvis vi ikke vant den neste kampen.

Det såret meg og laget fordi denne informasjonen bevisst ble lekket til mediene og skapte en negativ stemning, usikkerhet og tvil.

Videre skriver Zidane:

– Heldigvis hadde jeg et fantastisk lag som reddet meg med viktige seirer. De hadde troen på meg og de visste jeg trodde på dem. Jeg er ikke den beste treneren i verden, men jeg er i stand til å gi andre den styrken og selvsikkerheten de trenger i sin jobb, enten de er spiller, i trenerapparatet eller ansatt. Jeg vet eksakt hva et lag trenger. Alle vil at vi skal gi 100 prosent. Jeg kan forsikre dere om at vi har gitt 100 prosent for denne klubben og oss selv.

Samtidig kommer han med et spark til spanske medier.

– Jeg skriver dette brevet også for å sende en melding til journalistene. Jeg har gjort hundrevis av pressekonferanser. Sjelden har vi snakket om fotball og jeg skulle gjerne sett at spørsmålene handlet mer om det enn om kontroverser. Vi skulle ha snakket om fotball og spillerne som alltid er det viktigste i denne sporten. La oss ikke glemme fotballen, la oss ta vare på den, skriver Zidane før han henvender seg til Madrid-fansen:

– Jeg vil alltid være en av dere. Hala Madrid!

