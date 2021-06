Hoen jubler for Bislett, Rosenborg og Vålerenga – kan få 5000 tilskuere

Stevnedirektør Steinar Hoen (50) håper coronasertifikatet åpner for 5000 tilskuere på Bislett Games 1. juli.

IMPOSSIBLE BLE MULIG: Brødrene Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen under Impossible Games på Bislett i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han har også håp om at fotballklubber som Rosenborg og Vålerenga kan ha så mange tilskuere i sommer.

– Det er dette som har vært drømmen vår, og nå ser det ut som det går i oppfyllelse, sier Hoen til VG.

I kraft av sitt ønske om å ha publikum på Bislett Games, har stevnedirektøren gjort seg til ekspert på regjeringens «plan for gradvis gjenåpning». Han leser regelverket med lupe.

Dagens redegjørelse fra helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om coronasertifikatene er musikk i ørene til Hoen.

– Dette er utrolig viktig. Nå er det noe konkret som gjelder, sier han.

Coronasertifikatet til innenlands bruk skal være klart 11. juni. Lovforslaget er på høring og må først behandles av Stortinget.

– At 5000 får se Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm på Bislett bare uker før OL vil bety alt for oss. Vi var de første som startet opp igjen i fjor, da vi 11. juni i fjor arrangerte smitterverntilpassede «Impossible Games», og vi kan bli en av de første som arrangerer et normalt arrangement.

Trinn 2 i gjenåpningen av samfunnet ble iverksatt fra 27. mai, og neste trinn «åpner» tidligst tre uker senere, altså 17. juni.

For tilskuere på offentlig arrangementer gjelder følgende for trinn 3:

«Dersom det, slik regjeringen ønsker, blir anledning til å benytte adgangstest og coronasertifikat i gjenåpningen av samfunnet; 50% kapasitet opp til maks 2000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50% kapasitet opp til maks 5000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser».

– For oss, Rosenborg, Vålerenga og fotballandslaget, som har store stadioner med fastmonterte seter, betyr det mulighet for 5000 tilskuere. Men det kan tidligst skje 17. juni. Det kan også skje etter fire uke, og satt på spissen så funker det også for oss om det skjer etter fem uker (1. juli), sier Hoen.

Han peker på mulige veier inn Bislett-portene om ting går veien: At man er fullvaksinert, har hatt corona eller har levert en negativ coronatest siste 24 timer. Også de som har fått første vaksine-stikk minst tre uker før Bislett Games, vil få grønt lys i sitt coronapass.

Publisert Publisert: 2. juni 2021 16:14

