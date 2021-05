TV 2-sjef enig om fotballpriser: – Det er dyrt

Med fulle rettigheter til Champions League og LaLiga, blir det langt dyrere å se Premier League neste sesong på TV 2, men TV-kanalen avviser at de melker det siste ut av de gjeve rettighetene.

DYRERE: Til neste sesong må du betale mer om du ønsker å se Liverpool og Manchester United i Premier League. Foto: MARTIN RICKETT / X01348

Onsdag kunne Kampanje avsløre at prisen på TV 2s fotballpakker øker ytterligere i pris til neste sesong. For TV 2 Sumo-kundene øker det med 150 kroner (fra 519 for sportspakken til 669 kroner - fra 549 for totalpakken til 699) og med 200 kroner for den veiledende prisen til distributørene av TV-kanalene: Fra 699 kroner til 899 kroner. Alt per måned.

Minste totalpris for 12 måneder blir da 8028 kroner for sportspakken via TV 2 Sumo.

– Jeg kan vel ikke si annet enn at jeg synes det er et lite ran. Jeg synes prisen som er nå, er altfor høy. Når de da skal øke, så begynner det å nærme seg smertegrensen, sier Anders Limmesand, kommunikasjonsanvarlig i Toon Army Norway - den norske supporterklubben til Newcastle United.

Han mener TV 2 klart prioriterer de største lagene i Premier League, de såkalte topp seks-lagene, og mener for eksempel studiosendinger er en mangelvare når det gjelder Newcastles kamper mot andre lag på nedre halvdel.

– Det er mange som føler seg bortprioritert. Vi betaler like mye som en Manchester United-supporter. Jeg forventer i hvert fall å få en studiosending for de kampene de sender. Det er ingen tvil om at TV 2 prøver å melke kua det siste året før Viasat tar over. Det går utover de såkalte mindre klubbene, mener han.

Prisøkningen ligger i prosent mellom 25 og 30.

Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV 2, avviser at de melker den siste sesongen av rettighetene.

– Nei, prisen øker ikke fordi det er det siste året med Premier League. Prisen øker fordi det er et helt nytt produkt, med alt fra Champions League og LaLiga, sier hun.

– Vi hadde vel ikke forventet applaus, men jeg opplever en forståelse for at et produkt med langt flere og bedre rettigheter må prises annerledes. Så er det reaksjoner på at det er dyrt. Det er vi enig i. Det er dyrt, sier hun om tilbakemeldingene etter at prisøkningen ble kjent.

– Vi skulle gjerne sett at det var rimeligere. Samtidig så har jeg lyst til å si at vi i høst tilbyr det et historisk bredt og godt sportstilbud på TV 2. Aldri har det vært mer fotball i våre kanaler. Det jeg kan love er at vi skal gå på ny sesong med all vår lidenskap og kunnskap, og gjøre det vi kan for å skape fotballfest på TV 2, sier Willand.

BREDRE TILBUD: Sarah Willand i TV 2 er opptatt av at tilbudet i fotballpakken deres er langt bredere foran neste års sesong. Foto: Eivind Senneset

Anders Palm, leder i Leeds Uniteds skandinaviske supporterklubb, Øyvind Siegel, leder i Aston Villas norske supporterklubb og Limmesand i Toon Army Norway peker alle på en løsning hvor man i større grad betaler for det man ønsker å se.

– Det finnes ingen valgmuligheter. Hvis du bare vil se Premier League, så må du ha med alt. Det er veldig lite fleksibilitet i det. Personlig får jeg ikke sett for mye fotball. Jeg har ikke den pakken. Jeg synes den er altfor dyr, mener Siegel.

For supportere av de tre nevnte lagene - som alle ikke er kvalifisert til Champions League - er det kun i Premier League de vil kunne se «laget sitt» i TV 2s fotballpakke. Denne sesongen har TV 2 kunnet vise alle kampene på grunn av coronaviruset, men med supportere på vei tilbake til arenaene, er det uvisst om det også blir tilfellet i 2021/22-sesongen.

– Jeg synes det blir veldig vanskelig hvis man bare skal følge ett lag. Er man totalt fotballidiot og svelger alt, så blir ikke prisen per kamp så mye. Hvis du kun ser noen kamper, så er det uhensiktsmessig dyrt, mener Palm.

Leeds-lederen påpeker at tilbudet for dem som tidligere har abonnert på TV 2s fotballpakke for Premier League og Viasats pakke for Champions League nå kan komme bedre ut av det, men er også opptatt av de som først og fremst ser på et favorittlag.

– Du kan risikere at du betaler 900 kroner i måneden for å se to kamper. Det blir dyre kamper da, sier Palm videre.

Willand i TV 2 sier at de løpende vurderer sammensetningen av pakken, men vil ikke si noe om hvorvidt det vil være mulig med en «pay per view»-løsning.

– Det tør jeg ikke svare på. Jeg tror vi hele tiden er nødt til å gjøre vurderinger rundt pakkestrukturen og vi vil bli utfordret på mange nye modeller i fremtiden, sier hun.

