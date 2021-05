Tettey klar for Rosenborg: – Skrevet i stjernene

Midtbanespiller Alexander Tettey (35) vender hjem til Rosenborg. Han har skrevet en kontrakt ut sesongen. Det er trener Åge Hareide glad for.

TILBAKE TIL START: Alexander Tettey skal spille for Rosenborg igjen. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

– Det er skrevet i stjernene at det hadde vært fint å avslutte karrieren i Rosenborg. Nå er det en passende tid å dra hjem og Rosenborg er laget mitt. Når de kommer på banen og alt ligger til rette, er det veldig vanskelig å si nei, sier Alexander Tettey til RBK.no.

Han spilte sin siste kamp i Norwich sist helg, og vil være spilleklar for Rosenborg i juni. Tettey sier han ser for seg å spille ut denne sesongen, men holder døren på gløtt for å fortsette karrieren også i 2022.

– Målet er å gjøre sitt absolutt beste ut året her og så ser vi hvordan kroppen er. Er det mulig å fortsette og det fortsatt er gøy, blir det en ny evaluering. Men mest sannsynlig legger jeg opp og gjør noe annet etter dette året her, sier Tettey.

35-åringen dro fra Rosenborg i 2009 til Rennes. Siden 2012 har han spilt for Norwich, blant annet flere sesonger i Premier League. Denne våren rykket Norwich opp fra Championship.

– Han skal hjem og jeg kjenner han veldig godt fra tidligere. Jeg hadde han på landslaget, og han kan bli viktig for oss, sier RBK-trener Åge Hareide til VG.

Tettey var sentral på landslaget i flere år, og har 34 landskamper. Mange av dem fra tiden Hareide var norsk landslagstrener.

– Når vi fikk beskjed om at han skulle hjem til Trondheim, var det naturlig å ta kontakt. Jeg kjenner han veldig godt som spiller og menneske. Han har veldig gode egenskaper som vil tilføre oss mye. Han har vært proff på et høyt nivå lenge, sier Hareide.

– Nå har du fått hjem Tettey, Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen fra utlandet. Hva betyr det?

– Veldig mye. De har vært ute en stormnatt før. Det blir veldig viktig å få dem på garderoben og på trening. De vil sette standarden. Det har jeg ønsket, sier Hareide.

PS! Tettey og Rosenborg har en avtale om at han skal jobbe for ungdomsakademiet den dagen han legger opp.

