Tettey klar for Rosenborg

Midtbanespiller Alexander Tettey (35) vender hjem til Rosenborg. Han har skrevet en kontrakt ut sesongen.

Foto: Arilas Berg Ould-Saada

– Det er skrevet i stjernene at det hadde vært fint å avslutte karrieren i Rosenborg. Nå er det en passende tid å dra hjem og Rosenborg er laget mitt. Når de kommer på banen og alt ligger til rette, er det veldig vanskelig å si nei, sier Alexander Tettey til RBK.no.

Han spilte sin siste kamp i Norwich sist helg, og vil være spilleklar for Rosenborg i juni. Tettey sier han ser for seg å spille ut denne sesongen, men holder døren på gløtt for å fortsette karrieren også i 2022.

– Målet er å gjøre sitt absolutt beste ut året her og så ser vi hvordan kroppen er. Er det mulig å fortsette og det fortsatt er gøy, blir det en ny evaluering. Men mest sannsynlig legger jeg opp og gjør noe annet etter dette året her, sier Tettey.

35-åringen dro fra Rosenborg i 2009 til Rennes. Siden 2012 har han spilt for Norwich, blant annet flere sesonger i Premier League. Denne våren rykket Norwich opp fra Championship.

– Han skal hjem og jeg kjenner han veldig godt fra tidligere. Jeg hadde han på landslaget, og han kan bli viktig for oss, sier RBK-trener Åge Hareide til VG.

Tettey var også sentral på landslaget i flere år, og har 34 landskamper.

PS! Tettey og Rosenborg har en avtale om at han skal jobbe for ungdomsakademiet den dagen han legger opp.

Publisert Publisert: 12. mai 2021 18:11