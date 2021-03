Haaland med rådyrt klokkedesign: – Vi kaller den «Goldenboy»

Norges superstjerne Erling Braut Haaland (20) har vært med å designe sin helt egen klokke med det norske merket Micromilspec.

KLOKKE: Det norske merke Micromilspec bekrefter nå overfor VG at de har inngått en avtale med den norske superstjernen. Foto: VG/Micromilspec

Samarbeidet startet med at Anders Törmä, som jobber i supportavdelingen til det norske merke, var «ekstremt klokke- og fotballinteressert». Han bor også på Haalands hjemsted Bryne.

– Jeg tenkte at Erling måtte være en perfekt mann til vårt klokkemerke, forteller Törmä til VG.

– Det er egentlig en ganske morsom historie, sier daglig leder, Henrik Rye, til VG.

– Anders begynte på support hos oss via NAV. Han hadde utrolig lyst til å lage en klokke, og sporet opp telefonnummeret til den ene etter den andre, og til slutt kom han i kontakt med Alfie Haaland, forteller Rye.

Kort tid etterpå satt Törmä og Micromilspec i et timelangt videomøte med Erling Braut Haaland, faren Alfie Haaland og familievenn og støttespiller Ivar Eggja.

Törmä har flere felles venner med Eggja, og det var slik kontakten oppsto.

STOR INTERESSE: Anders Törmä er fra Bergen, men har bodd på Bryne i 16 år. Han har en stor interesse for klokker og fotball. Foto: privat

– De er jo veldig glad i klokker selv, så de var ikke noe vanskelig å få i tale. rling ble med på å designe klokken, og så ble vi enige, sier Törmä.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Alfie Haaland eller Ivar Eggja.

– Det er veldig kjekt, det må jeg si. Det er litt sånn jeg er av natur, at jeg liker å hoppe på ting som kan være litt vanskelig å nå opp til. Nå har det blitt litt sånn at Ivar og jeg ofte er på SMS, og heier litt på Erling, og jubler når han scorer, forteller han videre.

Erling Braut Haaland poserte nylig med en Audemars Piguet-klokke på Instagram:

– Dette er en stålklokke til rundt én halv million kroner, som grunnet høy etterspørsel fort selges for rundt det dobbelte i annenhåndsmerke, sier klokkeentusiast og Tidssonen-redaktør Jon Henrik Haraldsen om Haalands klokke.

Daglig leder Rye forteller at Haaland-klokken er spesiallaget i Sveits, kun for landslagsspissen. Der var det et samarbeid med Voucher, som leverer urverk for stormerkene Audemars Piguet og Richard Mille.

– Det er ganske banebrytende for vår del, men også for norsk klokkeindustri. Å levere produkter i denne klassen, det har aldri blitt gjort før. Det er litt ironisk at det gjøres med Braut (Haaland), som også opererer på en måte som aldri har blitt gjort før på en fotballbane.

– Har klokken et navn da?

– Nei, egentlig ikke. Vi kaller den «Goldenboy» på kontoret, men vi har det ikke på klokken, sier Rye.

FORSIDEN: Slik ser Haaland sin klokke ut på fremsiden. Foto: Micromilspec

Publisert: 26. mars 2021 16:56 Oppdatert: 26. mars 2021 17:43

