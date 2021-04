Liverpool-spillere tar avstand fra Super League: – Vi liker det ikke

Flere Liverpool-spillere har delt samme tweet hvor de skriver at en samlet spillergruppe er imot innføringen av Super League.

IMOT: Liverpool-spillerne sier tydelig ifra at de ikke ønsker at Super League blir en realitet. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Vi liker det ikke og vi vil ikke at det skal skje. Dette er vår felles mening, skriver de.

Jordan Henderson, Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold er noen av spillerne som har delt budskapet tirsdag kveld.

– Jeg poster dette fordi vi som Liverpool-spillere er nødt til å si dette, skriver Jordan Henderson i en oppfølgertweet.

Det samme har James Milner, som allerede mandag kveld tok avstand fra det nye konseptet.

– Jeg liker det ikke og forhåpentligvis vil det ikke bli noe av, sa han om Super League.

Også Manchester United-spilleren Luke Shaw har uttalt seg. I en følelsesladet Twitter-melding skriver han at han er bekymret for situasjonen.

– Ikke et minutt har gått der jeg ikke har tenkt på denne situasjonen. Jeg har lurt på hvordan jeg kan uttrykke min mening uten å skape trøbbel for klubben min, som alle vet jeg virkelig bryr meg om. Jeg vokste opp med å se på Premier League og Champions League, og forelsket meg i sporten ved å se på det som i mine øyne er de to største turneringene i verden.

– Ambisjonen min var å en dag spille i disse turneringene, og en del av bestemtheten kom fra å vise at med hardt arbeid kan alle nå drømmer som det og spille på de største scenene. Det er så mye lidenskapen verden over for fotball, og jeg har vært privilegert nok til å få oppleve det på nært hold. Nå er jeg imidlertid bekymret for påvirkningen det vil ha på sporten jeg og millioner av andre elsker.

– Vi har vært uten supportere på stadion i over et år nå, og jeg vet hvor mye jeg selv og laget har savnet dem i hver eneste kamp. Fans og spillere burde alltid ha en stemme, og meningen deres burde alltid være verdt noe.

STÅR OPP FOR FANSEN: Luke Shaw (t.v.), her sammen med Bruno Fernandes. Bildet er fra Manchester Uniteds FA-cupkamp mot Leicester. Foto: OLI SCARFF / POOL

Tidligere tirsdag la Shaws lagkamerat, Marcus Rashford, ut følgende bilde på Twitter, med det berømte sitatet til Manchester United-legenden Sir Matt Busby:

Fra den andre siden av Manchester by kom også playmaker Kevin De Bruyne med sin mening om situasjonen.

– Denne mannen kom fra en liten by i Belgia, drømmende om å spille på den største scenen. Jeg har representert den belgiske, tyske og engelske ligaen. Og jeg har også, med stolthet, representert landet mitt. Jeg har jobbet med og spilt mot alle - i jakten på å vinne det ultimate.

«FORTSATT EN LITEN GUTT»: Kevin De Bruyne, som her jubler over scoring i Champions League. Foto: Martin Rickett / PA Wire

– Men det aller viktigste ordet her er KONKURRANSE. Med alt som har skjedd de siste dagene er det kanskje et bra tidspunkt for alle å komme sammen og jobbe for en løsning. Vi vet at dette er en stor bransje, og jeg vet at jeg er en del av den. Men jeg er fortsatt en liten gutt som bare elsker å spille fotball. Det handler ikke det ene eller det andre er, det handler om fotball - verden over. La oss fortsette å inspirere neste generasjon med fotballspillere og la fansen fortsette å drømme, skriver belgieren.