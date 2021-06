Reddet Sverige på overtid

(Sverige-Polen 3–2) Robert Lewandowski reduserte, utlignet og slukket gruppevinnerdrømmen til Sverige - helt til Viktor Claesson ble matchvinner for svenskene på overtid.

Sverige skal dermed møte Tsjekkia eller Ukraina i åttedelsfinalen, i stedet for Kroatia - som ville vært tilfelle med uavgjort resultat mot Polen.

Sverige måtte ikke vinne, Polen måtte vinne - for å gå videre til cupspillet i EM-sluttspillet.

– Jeg har en mistanke om mål i denne kampen. Kanskje til og med mer enn ett, uttalte NRKs gjerne kontroversielle ekspertkommentator Egil Drillo Olsen i det dommer Michael Oliver fra England satte den siste gruppespillkampen i gang i St. Petersburg.

Troll i ord; etter snaut halvannet minutt gikk Alexander Isak (21) over ende på vei inn over Polens 16-meterstrek. Ballen falt nærmest ned i fanget på hans lagkamerat Emil Forsberg, som hamret inn 1–0 med venstreslegga etter 81 sekunder - ned til venstre for Polens keeper Wojciech Szcezesny.

Forsbergs og Sveriges andre mål i EM, samt Sveriges kjappeste fra avspark i EM-historien. Det betydde at Polen måtte score to. Det gjorde nesten Robert Lewandowski i løpet av to sekunder i 17. spilleminutt. Først hodestøtte han ballen i tverrliggerens underkant via gresset - for så med et nytt hodestøt «plassere» returballen i tverrliggerens underkant.

MATCHVINNEREN: Viktor Claesson kom inn for Emil Forsberg 13 minutter før slutt og ble matchvinner på overtid med denne avslutningen. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Pluss sjanse nummer tre da han fikk retur nummer to ned i bena - mellom knærne - foran målstreken.

Men ikke over målstreken bak Olsen.

– Det er nesten uvirkelig at den ikke går inn, mente Egil Drillo Olsen - hørbart paff og lattermild.

Etter det satset Polen stort sett på lange innlegg fra kantene. De var som regel ikke mye å skryte av. I likhet med alle hjørnesparkene (syv i første omgang) svenskene forærte dem. Sveriges «sosialdemokratiske» og individuelt skikkelige forsvarsarbeid ryddet unna, og Robin Olsen tok det som kom «rett på». Blant annet et knallskudd fra Piotr Zielinski - etter fiks hælflikk fra Lewandowski - rett før pause.

Rett etter pause klinket Zielinski til på samme vis. Robin Olsen reddet på samme mesterlige vis. Og igjen da Grzegorz Krychowiak ble gitt anledning til å klinke til. Spørsmålet var hvor lenge Sverige ville holde på slik, med å pålegge Olsen rollen som matchvinner.

Svar: Ikke lenge.

Dejan Kulusevski (21) startet sitt innbytte med å storme ned langs høyrekanten, med ballen, og forlenge løpet inn i Polens 16-meterboks - for så å spille den videre til en bedre avslutningsplassert Emil Forsberg, som i 59. spilleminutt la inn 2–0 - og Sveriges tredje mål i EM.

To minutter senere reduserte imidlertid Robert Lewandowski slik han ofte gjør, ved en suveren «jeg gjør det uten hjelp»-prestasjon. Deretter «utlignet» Jakub Swierczok. Scoringen ble VAR-annullert for (hårfin) offside. Det ble ikke Robert Lewandowskis andre mål for kvelden, selv om det var nær ved at den kunne blitt det.

Viktor Claesson ble byttet inn for Emil Forsberg i 77. spilleminutt. Drøyt tre minutter på overtid fikk han overlevert ballen fra servitør Dejan Kulusevski, og scoret Sverige fjerde mål etter tre kamper.

SE PÅ MEG: Robert Lewandowski feirer sitt andre mål og Polens utligning til 2–2 i 84. spilleminutt i St. Petersburg. Foto: Anatoly Maltsev / EPA Pool

