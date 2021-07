Holmgren Pedersen om stjernemøtet: - Litt starstruck

Marcus Holmgren Pedersens (20) hverdag har endret seg drastisk de siste ukene.

Marcus Holmgren Pedersen trener daglig med Robin van Persie etter overgangen fra Molde. Det innrømmer han er stort. Foto: Tom Bode / Tom Bode

For noen uker siden ble stjerneskuddet solgt fra Molde til nederlandske Feyenoord, etter kun ett og et halvt år i romsdalsklubben. Etter noen rolige dager hjemme i Finnmark, er backen nå på plass i Østerrike, hvor æresdivisjonsklubben er godt i gang med oppkjøring til ny sesong.

Backen forteller om en brå overgang.

– Det har vært ganske hardt de første dagene, med doble økter og treningskamper. Jeg merker at jeg ikke er helt vant til det, sier Holmgren Pedersen til VG.

Finnmarkingen har allerede rukket å spille to kamper for sin nye klubb. Nå venter kvalifisering til nyvinningen Conference League. Foto: Tom Bode / TOM BODE MULTIMEDIA

Han spilte en omgang både mot Athen og FC Zürich tidligere i uken. Men at han nå befinner seg i en klubb av Feyenoords kaliber, har enda ikke helt gått opp for unggutten.

– Det er stort, spesielt når man tenker tilbake på hva man drømte om som ung. Plutselig står man faktisk i det, og akkurat det er litt surrealistisk. Men jeg kom ikke hit bare for opplevelsen. Jeg vil gripe muligheten og vise at jeg har fortjent det. Jeg har som mål å være inne i elleveren til seriestart. Jeg er veldig fornøyd med valget jeg tok, sier han, før han fortsetter:

– At det skulle gå så fort var det nok ikke mange som hadde trodd, meg selv inkludert. Men det viser at hard trening og spilletid gir resultater. Det var helt avgjørende for meg at Erling (Moe, Molde-trener, journ. anm.) satset på meg helt fra start.

U21-landslagsbacken har derimot ikke latt seg skremme av nivåforskjellen.

– Jeg merker allerede nå at det er noen hakk opp fra norsk fotball, men det var ikke veldig overraskende. Det som har imponert meg mest i starten er fasilitetene her. De er i verdensklasse. Støtteapparatet her er nesten større enn spillergruppen.

En som er en del av det store støtteapparatet er spisslegenden Robin van Persie. Ikke bare har han vunnet Premier League med Manchester United og spilt VM-finale med Nederland. Han har også notert seg for vanvittige 144 scoringer i den engelske toppdivisjonen.

Van Persie er oppfostret i Feyenoord, og det var også her han avsluttet karrieren i 2019. Nå har han rollen som assistenttrener for førstelaget. Holmgren Pedersen innrømmer at han var spent foran deres første møte.

– Jeg skal innrømme at jeg ble litt starstruck, men hvem hadde ikke blitt det? Han er jo en legende. Samtidig er han treneren min, så jeg kunne ikke oppføre meg som en fan, ler finnmarkingen.

Holmgren Pedersen forteller at van Persie er med på enkelte av spillsekvensene på trening. Foto: Tom Bode / Tom Bode

– Van Persie er en hyggelig og omgjengelig type, som kommer med gode tips og råd underveis. I enkelte av sekvensene på trening er han med. Det er veldig kult, fortsetter han.

Storklubben, som sist ble seriemester i 2017, viste over lengre tid et sterkt ønske om å signere unggutten. Så selv om Molde gjerne skulle beholdt Holmgren Pedersen inn i en viktig sommerperiode, ble budet - som ifølge Romsdals Budstikke skal ha vært på opp mot 20 millioner kroner - for godt til å takke nei til.

Holmgren Pedersen er takknemlig for at han fikk dra allerede nå.

– Da ting begynte å bli konkret, sa jeg at jeg ville dra. Klubben hadde forståelse for det. Da jeg kom til Molde sa de at de er en selgende klubb. Dette viser at de holder ord, så det er godt. Fremtidige unge spillere kan få drømmen realisert om de drar dit, slår han fast.

Et annet aspekt som følger ved overgangen er nytt språk. Holmgren Pedersen forteller at det stort sett kommuniseres på nederlandsk i hans nye klubb. Derfor skal han straks i gang med språkkurs.

– Jeg har blitt godt tatt i mot, og de fleste snakker bra engelsk. Men det går også mye i nederlandsk. Derfor er det best for alle at jeg lærer meg det, og spesielt fotballspråket. Uttalen er litt annerledes enn i Norge, men heldigvis er mange av ordene litt like. Det tar nok litt tid, spesielt siden de snakker så fort, ler han.

Mens Holmgren Pedersen nå går inn i en ny sesong for sin nye arbeidsgiver, er han ikke helt ferdig med norsk fotball enda. Han både håper og tror at det vil dukke opp en gullmedalje i posten mot slutten av året.

– Jeg tror Molde klarer det. Det ville vært godt å få et gull etter andreplassen bak Glimt i fjor. Jeg forlot klubben på topp og slo Bodø/Glimt i min siste kamp. Det var en fin avslutning for denne gang.

