Håndballgutta møter marerittmotstander: – Jeg var overrasket

TOKYO (VG) Norge møter marerittmotstander Spania i OLs andre kamp. For bare et halvt år siden sendte spanjolene landslagssjef Christian Berges menn ut av VM.

REVANSJELYSTNE: Bjarte Myrhol, Kristian Bjørnsen, Børge Lund og Harald Reinkind ønsker å vinne mot Spania mandag ettermiddag. Her fra tapet i Egypt i januar. Foto: Petr David Josek / POOL / AFP / POOL

Publisert Publisert Nå nettopp

I den egyptiske hovedstaden Kairo skulle håndballgutta vinne mot regjerende europamester Spania for første gang på 24 år. I stedet endte januar-kampen med femmålstap 31–26 og en knust gulldrøm.

– Vi sto en defensiv i første omgang som ikke er oss bekjent. Vi var forferdelige, sier Berge til VG.

Seks måneder senere har vi forflyttet oss fra Egypt til Tokyo. Mandag møtes lagene igjen i Japans hovedstad for et nytt prestisjeoppgjør.

– Jeg tror vi er enda bedre forberedt, har litt mer rutine og har en ekstrem revansjelyst fra alle gangene vi har tapt mot dem tidligere, sier kantspiller Kristian Bjørnsen (32) til VG.

Han scoret tre mål på fire forsøk i åpningskampen mot Brasil på lørdag:

Overrasket Erevik

Tidligere landslagskeeper Ole Erevik overvar kampen i Egypt. Kvartfinalen ble en smertefull opplevelse for alle med et norsk hjerte. Det er nå 24 år og 18 kamper siden Norge har vunnet mot Spania. 17 av de siste matchene har endt med tap.

– Jeg var overrasket over at forskjellen var så stor for et halvt år siden. Jeg tror ikke den blir like stor denne gangen. Jeg tror vi vil henge bedre med, men nøkkelen blir å få løst det spanske forsvaret, sier Erevik til VG.

Denne gang er han på telefon fra ferieleiligheten i nettopp Spania, som han kjøpte etter oppholdet i klubbene Ademar León og Bidasoa på 2000-tallet.

– Spania er favoritt mot Norge, sier Erevik og forklarer hvorfor.

– Jeg syns spanjolene er ekstremt dyktige taktisk og teknisk. Norsk og skandinavisk håndball har veldig, veldig ofte problemer mot den spanske defensiven. Det må løses bedre enn sist vi møtte dem.

Se også: VGs OL-oversikt

GAMLE LAGKAMERATER: Ole Erevik (i front) snakker her med Sander Sagosen og keepertrener Steinar Ege i fjor. Ved siden av sitter Håvard Tvedten og landslagsassistent Børge Lund. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Nøkkelen

På pressekonferansen i Tokyo forteller landslagssjef Berge at Norge må løse både spanjolenes 5–1- og 6–0-forsvar. I OLs åpningskamp mot Brasil vant håndballgutta 27–24 i det som var «en rotete kamp». Parallelt sikret Spania, som har uttalte gullambisjoner i OL, seg to poeng med 28–27 over Tyskland.

– Vi spiller en rotete kamp mot Brasil. Hvis vi går så mye én mot én mot Spania, får vi problemer. Det er det ingen tvil om. Ballen må gå. Jeg forventer en jevn kamp, hvor vi tar steg. Det gjelder å bite seg fast. Og vi skal klinke til, sier Berge.

Hardtskytende Bundesliga-mester Harald Reinkind (28) er enig.

– Vi må få ballen til å gå, ikke at vi starter på egen stuss hele tiden. Vi må få flyttet på forsvaret deres. Vi må ikke gå inn i sekken hele tiden, men bruke bredden, sier Kiel-spilleren til VG med rekkekamerat Bjørnsen ved sin side – akkurat som på banen.

– Spania er et lag med en ekstrem rutine. De har vært i denne settingen før, med et meget bra forsvar og kontraspill. Vi må sette sjansene når vi først kommer dit – og stå bra bakover, sier 32-åringen, som er oppvokst et nimeterskudd fra Stavanger Idrettshall.

Avkast i Yoyogi National Stadium er klokken 16.15 lokal tid – som blir 09.15 i Norge. Kampen vises på TV Norge og Discovery+.

GOD STEMNING: Torbjørn Bergerud, Christian Berg, Harald Reinkind, Simen Holand Pettersen og Kristian Bjørnsen møtte norsk presse i Tokyo søndag ettermiddag. Foto: Joachim Baardsen, VG

Publisert Publisert: 25. juli 2021 20:47