Håndballjentene ubeseiret gjennom gruppespillet – nå venter Ungarn

TOKYO/OSLO (VG) (Norge – Japan 37-25) Fem strake seirer og eneste OL-nasjon ubeseiret i gruppespillet. Håndballjentene smadret vertsnasjonen – og sendte et kraftig skremmeskudd i retning kvartfinalemotstander Ungarn.

I STORSLAG: Stine Skogrand, Stine Bredal Oftedal og de norske håndballjentene fikk en fin gjennomkjøring før onsdagens kvartfinale. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge møtte sist Ungarn under EM i desember 2020. Da endte det med en ellevemålsseier til Norge, som vant 32–21, og med gruppespillet Norge leverte er de store favoritter før møtet med Ungarn.

Av samtlige 24 lag i OL, tolv kvinnelag og tolv herrelag, er Norge eneste nasjon som har gått ubeseiret gjennom gruppespillet. Norge er ikke bare ubeseiret – det har også blitt fem strake seirer på japansk parkett.

– Vi hadde som mål å vinne gruppen, og avslutter på topp med fem av fem (seirer), sier Nora Mørk til VG, og trekker frem fysikken som en forutsetning for at det ble en tolvmålsseier til Norge.

– Jeg synes Japan spiller fin håndball til tider, men fysisk er vi et hakk eller to hvassere, sier hun.

Norge avsluttet gruppespillet mot Japan, nasjonen Thorir Hergeirsson, Norges landslagssjef, debuterte mot 5. desember 2009. Det var under VM i Kina, et mesterskap som til slutt endte med norsk bronse.

Seier med tolv måls margin er for øvrig en tangering av Norges beste resultat under leken i Tokyo: Både Sør-Korea og Montenegro ble slått med tolv mål tidligere i gruppespillet.

Det ble en oppjaget og rotete start på kampen, og det tok tre minutter og 43 sekunder før vi fikk kampens første scoring. Deretter rant nettkjenningene inn. Marit Malm Frafjord ble norsk toppscorer med seks scoringer. Hun fikk en 7er på VG-børsen.

– Vi fikk det vi ville ut av kampen, sier toppscoreren til VG.

TOPPSCORER: Marit Malm Frafjord. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Japan bidro godt på målfronten: Vertsnasjonen, med bergenseren Sakura Hauge mellom stengene, hadde alt å spille for da seier mot Norge ville gitt avansement i lekene, men ble et par nummer for små for Norge, som hadde god kontroll fra start til slutt.

Etter kampen delte Sakura Hauge ut flere gode klemmer til de norske håndballjentene. Hun kjenner flere av dem godt fra spill i Norge.

– Det var en konsentrasjonsprøve for oss. De spiller en god kamp og det var rørende å se deres avskjed etter kampen, sier Stine Skogrand til VG.

Allerede i nest siste gruppespillkamp sikret de norske håndballjentene gruppeseier etter en tett og jevn kamp mot Nederland. Kvartfinalebilletten ble sikret i kampen før det.

Onsdag er det kvartfinale mot Ungarn, en motstander Norge historisk sett har hatt god kontroll på.

– Ungarn har spilt seg opp, så det blir tøft. Alt kan skje i en kvartfinale, men vi skal gjøre det vi kan for å nå semien, lover Mørk.

