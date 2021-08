Håndballjentene stor favoritt mot Ungarn: – Kvartfinaler er ekle uansett

TOKYO/OSLO (VG) (Norge – Japan 37-25) Fem strake seirer og eneste OL-nasjon ubeseiret i gruppespillet. Håndballjentene smadret vertsnasjonen – og sendte et kraftig skremmeskudd i retning kvartfinalemotstander Ungarn.

I STORSLAG: Stine Skogrand, Stine Bredal Oftedal og de norske håndballjentene fikk en fin gjennomkjøring før onsdagens kvartfinale. Foto: Stian Lysberg Solum

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

– Vi har pleid å være gode mot Ungarn. Jeg håper alle er tilbake og at vi kan forberede oss skikkelig bra, sier Stine Bredal Oftedal – til daglig midtpunkt i ungarske Györ.

Ifølge Thorir Hergeirsson er Henny Reistad stadig bedre etter skuldersmellen mot Montenegro. Kari Brattset Dale har heller ikke spilt de tre siste omgangene. Hun skal ha et problem i lår/lyske, men spiller ventelig kvartfinalen onsdag.

Norge slo Ungarn 32–21 under EM i desember 2020. Ungarerne ble også enkelt satt på plass i en treningskamp rett før OL.

– De kommer til å sette seg som en klar «underdog» og det er de også. Men vi vet at kvartfinaler er ekle uansett, sier Bredal Oftedal og minner om at Ungarn har hevet seg med seier over gruppevinner Sverige og Spania etter en dårlig start på OL.

– Vi lever godt med et favorittstempel. Vi har høye mål selv også. Vi står i den, beskriver hun.

Av samtlige 24 lag i OL, tolv kvinnelag og tolv herrelag, er Norge eneste nasjon som har gått ubeseiret gjennom gruppespillet. Norge er ikke bare ubeseiret – det har også blitt fem strake seirer på japansk parkett.

– Vi hadde som mål å vinne gruppen, og avslutter på topp med fem av fem (seirer), sier Nora Mørk til VG, og trekker frem fysikken som en forutsetning for at det ble en tolvmålsseier til Norge.

– Jeg synes Japan spiller fin håndball til tider, men fysisk er vi et hakk eller to hvassere, sier hun.

Japan, med bergenseren Sakura Hauge, gråt ute på parketten etter å ha blitt slått ut av sitt eget OL.

– Det var helt grusomt. Jeg blir helt rørt av å snakke om det nå etterpå. De har vært samlet så lenge, mange slutter, og kommer til å se hver andre igjen. Det var veldig, veldig rørende å se dem ta avskjed, sier Stine Skogrand som har spilt seks år med Hauge i Tertnes. Hun scoret fem, men misset også mot den tidligere lagvenninnen.

Seier med tolv måls margin en tangering av Norges beste resultat under leken i Tokyo: Både Sør-Korea og Montenegro ble slått med tolv mål tidligere i gruppespillet.

Marit Malm Frafjord ble norsk toppscorer med seks scoringer. Hun fikk en 7er på VG-børsen. Forsvarssjefen fikk sjansen i angrep og den dobbelte olympiske mesteren viste gamle kunster foran mål.

– Vi fikk det vi ville ut av kampen, sier toppscoreren til VG.

Marta Tomac kom tidlig på banen og leverte en sterk kamp etter å ha spilt bare 28 minutter av de første fire timene i OL.

– Jeg har aldri klaget på ikke å få spille. Jeg vil lagets beste og noen ganger handler det om å sitte på benken å støtte opp, sier hun. Playmakeren til Vipers har vist internasjonale kvaliteter mot Japan og Nederland.

– Det er veldig, veldig gøy å få spille og sette preg på kampene. sier Tomac som sier at Norge har «sinnsykt lyst på semifinaleplassen».

– Vi skal ut på banen og vise vår beste side med en gang, beskriver hun.

Veronica Kristiansen leverte nok en god OL-kamp for Norge. Men måtte ta telling før pause. Hun fikk trøbbel med pusten etter å ha fått et slag og måtte ha hjelp av Skogrand og Katrine Lunde ute på banen.

– Jeg fikk et kraftig slag i ribbeinet og fikk litt luft, forklarer Kristiansen som kom godt tilbake i kampen. Györ-stjernen kjenner Ungarn godt.

– Det kommer til å bli en tøff kamp. Alt kan skje i en kvartfinale. Men vi skal være godt forberedte. Vi går inn med alt. Vi skal vinne den kampen, sier hun bestemt etter fem scoringer mot Japan.

Allerede i nest siste gruppespillkamp sikret de norske håndballjentene gruppeseier etter en tett og jevn kamp mot Nederland. Kvartfinalebilletten ble sikret i kampen før det.

Publisert Publisert: 2. august 2021 15:53 Oppdatert: 2. august 2021 17:26