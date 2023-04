Norge tapte kampen om fotball-EM i 2025: – Kjempeskuffet

EM-søknaden til Norge, Sverige, Danmark og Finland nådde ikke opp hos Uefa-toppene. Kvinnesluttspillet om to år skal arrangeres i Sveits.

Fotballpresident Lise Klaveness fikk en klem etter at det ble klart Norden ikke tildeles fotball-EM i 2025. Foto: Stian Johnsen / NTB

Fotballpresident Lise Klaveness var svært skuffet etter at Norden ikke ble foretrukket som arrangør av fotball-EM i 2025. Foto: Stian Johnsen / NTB

NTB

Tildelingen ble avgjort da styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) møttes i Lisboa tirsdag ettermiddag. Noen timer senere kunngjorde Uefa-president Aleksander Ceferin at Sveits blir EM-arrangør om to år.

De nordiske fotballforbundene hadde slått seg sammen i håp om å vinne fram, men det holdt ikke i et felt som også besto av Sveits. Frankrike og Polen var også med i søknadsprosessen.

– Vi er kjempeskuffet. Vi hadde et veldig godt bud og var klare for dette oppdraget. Samtidig har jeg hele tiden tenkt at Sveits var vår største konkurrent. De har virket veldig selvsikre og har hatt et godt bud. Jeg gratulerer Sveits med tildelingen. Nå er vi veldig skuffet, men Sveits er på fremmarsj i kvinnefotballen, sa fotballpresident Lise Klaveness til NTB like etter kunngjøringen.

Norden var med helt til siste stemmerunde (av tre) tirsdag. Der ble Sveits for sterke med ni stemmer over Nordens fire.

Stolte av budet

Hun fortsatte med å takke de som har jobbet med den nordiske søknaden til mesterskapet.

– Så vil jeg benytte anledningen til løfte fram det administrative temaene som har jobbet i de nordiske landene i mange år. De har levert et bud som vi var veldig stolte over og følte kunne vinne fram.

Norge har to ganger vært offisiell EM-vert i fotball for kvinner. Det første mesterskapet ble holdt i 1987, mens det andre var delt med Sverige i 1997. Svenskene satt også med arrangøransvaret i 2013.

På spørsmål om de kunne tenkt seg å søke igjen, var Klaveness klar:

– Nå er det fem minutter siden vi tapte denne runden her. Det er vel ikke snakk om lyst, vi ønsker jo å organisere mesterskap på hjemmebane, så blir det mer spørsmål om vi får et slikt momentum igjen i fremtiden. Får vi det blir det bare å hive seg rundt, sa Klaveness.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å arrangere mesterskap, fortsatte hun.

Spesielt er det kravene om nok plass på stadion som blir en utfordring fremover.

Mange byer

I den nordiske søknaden var det lagt opp til å spre 2025-sluttspillet over mange byer. Det var satt av gruppekamper til Oslo (Ullevaal stadion) og Lerkendal (Trondheim). I tillegg var planen å spille én kvartfinale på Ullevaal.

Dette ville vært de øvrige vertsstedene hvis Norden hadde fått tilslaget:

* Sverige: Stockholm og Göteborg

* Danmark: København og Odense

* Finland: Helsingfors og Tammerfors.