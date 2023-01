32 U17-landslagsspillere løy om alderen

Kameruns U17 landslag i fotball sliter med å stille lag til kvalifiseringskampene til Afrikamesterskapet etter at 32 spillere ikke oppfylte alderstester.

FOTBALLPRESIDENT: Tidligere Barcelona-stjerne Samuel Eto’o leder Kameruns fotballforbund.

NTB, VG

Testen ble gjennomført etter bestilling fra presidenten for Det kamerunske fotballforbundet (Fecafoot), Samuel Eto'o.

Den tidligere Barcelona- og Inter-spissen insisterte på å bruke MR-screening på U17-troppen under en treningsleir i utkanten av Yaounde.

Av den første gruppen på 30 spillere, viste det seg at 21 av dem ikke oppfylte testkravene, ifølge BBC.

Den britiske nyhetskanalen skriver at Fecafoot fikk et nytt tilbakeslag da de testet en ny gruppe spillere tirsdag. Da kom det fram at ytterligere elleve spillere hadde løyet om alderen sin.

U17-trener Jean Pierre Fiala har nå store problemer med å samle en tropp til kvalifiseringskampene til Afrikamesterskapet. Mellom 12. og 24. januar skal Kameruns U17-landslag møte Kongo, Tsjad, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

I en uttalelse fra Fecafoot sier Eto'o at det er strenge krav til handlingene som nå skal iverksettes for å få slutt på tuklingen med spillernes alder.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) introduserte MR-screening av under U17-VM i Nigeria i 2009. Åtte år senere måtte Fecafoot utestenge 14 spillere under det afrikanske U17-mesterskapet i Gabon. (NTB)