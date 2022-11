Ba landslagstreneren forklare Iversen-uttak: – Et sted må grensen gå

Allerede etter det andre verdenscuputtaket murres det blant enkelte i langrennsmiljøet. Nå har Emil Iversen (31) fått sjansen i fristilsløpet på Lillehammer kommende helg. Det er ikke populært hos alle.

Emil Iversen, her etter 35. plass under søndagens 20 kilometer jaktstart i fristil i verdenscupen i Ruka. Til slutt hadde han også 39. beste tid den dagen.

– Det ødelegger motivasjonen og lysten blant oss utenfor landslag, sier den hardtsatsende langrennsløperen Jan Thomas Jenssen til VG.

Sist sesong var han en del av Norges Skiforbunds rekruttlandslag, mens han i år er en del av regionlaget Midt-Norges satsing. 26 år gamle Jenssen har med lagbyttet fått en ny opptur som skiløper og har levert sterke resultater, spesielt i fristil.

Men mandag fikk han seg et lite sjokk, et sjokk han forteller har gått over i frustrasjon. Han leste nemlig landslagsledelsens uttak til verdenscuphelgen på Lillehammer kommende helg. Der stod Emil Iversen og ikke hans eget navn. Det likte han dårlig.

FRUSTRERT: Jan Thomas Jenssen, her under langrennsåpningen på Beitostølen for en drøy uke siden.

– Vi andre kjemper om den plassen, og så gir de Emil Iversen sjansen. Han som ikke har gått fort i fristil i år. Det er så frustrerende. De må ikke skyte seg selv i foten og et sted må grensen gå, sier han.

Denne sesongen har Jenssen selv åpnet sterkt i fristil. Fra langrennsåpningen på Beitostølen har han notert seg en fjerdeplass, kun slått av Johannes Høsflot Klæbo, Henrik Dønnestad og Andrew Musgrave.

Under Norgescupen på Gålå sist helg ble han nummer seks. Bare ti sekunder bak landslagsløper Sjur Røthe som vant.

Samtidig har ikke Iversen hatt den store sesongen i den stilarten. Han ble nummer 14 på Beitostølen og da verdenscupen i Ruka ble rundet av med 20 kilometer i fristil i går gikk trønderen inn til en 35. plass og noterte seg for 39. beste tid.

– Jeg sendte Eirik Myhr Nossum (landslagstrener distanse) en melding i dag. Jeg skrev at jeg så at Iversen var tatt ut og ba om en begrunnelse. Jeg fikk til svar at de bare fulgte sesonginformasjonen, sier Jenssen og sukker.

Alle uttak herrer til verdenscup på Lillehammer: Uttatt menn 10 km fri teknikk fredag 2. desember Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Håvard Moseby, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe, Edvard Sandvik, Mattis Stenshagen, Didrik Tønseth. Uttatt menn sprint fri teknikk lørdag 3. desember Harald Astrup Arnesen, Ansgar Evensen, Thomas Helland-larsen, Matz William Jenssen, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Simen Myhre, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl, Gjøran Tefre, Erik Valnes. Uttatt menn 20 km klassisk fellesstart søndag 4. desember Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Amund Korsæth, Håvard Moseby, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe, Mattis Stenshagen, Didrik Tønseth, Erik Vales, Jonas Vika.

Sesonginformasjonen er dokumentet som er førende for alle uttak i verdenscup og mesterskap denne sesongen.

Skiforbundet har skrevet at eliteløpere i utgangspunktet blir prioritert i verdenscup før jul, men at det er en skjønnsmessig vurdering om de er i god nok form. Videre heter det at rennhelgene på Beitostølen og Gålå spiller inn når det åpner seg plasser.

– At det å være på landslaget trumfer gode prestasjoner i skiløypa, det skjønner jeg ikke. Hvor går den grensen? spør Jenssen.

Distansetrener Eirik Myhr Nossum har fått forelagt Jenssens uttalelser og innleder med å si at han har forståelse for frustrasjonen hans.

Han sier deretter at landslagsledelsen følger sesonginformasjonen der det fremgår at eliteløpere blir prioritert.

– Og nå skal vi gå det første fristilsrennet i individuell start i verdenscup. Det har vi ikke gått i verdenscup så langt i år. Nå er første mulighet og det er ikke sånn at eliteløpere blir prioritert inn i evigheten.

TØFFE UTTAK: For distansetrener Eirik Myhr Nossum, her i pressesonen under sist helgs verdenscup i finske Ruka.

Kristian Skrødal, Jenssens trener i regionlaget Midt-Norge, sier dette:

– Jeg er uenig i det uttaket til ti kilometer fristil. Det baserer jeg på at Emil Iversen gikk dårlig i fristil i Ruka. De henviser hele tiden til sesonginformasjonen. Der står det at hovedmålet er å ta flest mulig verdenscuppoeng og flest mulig medaljer i VM.

– Skal du ha det som mål må de beste gå. Det andre aspektet er at de skal bruke en skjønnsmessig vurdering på landslagsløpernes form. Ut i fra løpet i Ruka, så mener jeg Emil Iversen ikke er i god nok form, sier Skrødal.

En annen som har god grunn til å være skuffet er Henrik Dønnestad (26). Han ble kun slått av Johannes Høsflot Klæbo under den nasjonale langrennsåpningen på 10 kilometer fristil.

Han satte imidlertid resten av langrennseliten på plass med sitt sjokkløp.

– Det er klart jeg skulle ønske jeg var med til Lillehammer. Jeg er skuffet. Men jeg skjønner at det er vanskelig å basere ting på ett renn. Spesielt når jeg gikk dårlig nå på Gålå sist helg, sier Dønnestad.

FÅR IKKE SJANSEN: Selv etter en råsterk andreplass på Beitostølen for en drøy uke siden, får ikke Henrik Dønnestad sjansen under verdenscupen kommende helg.

– Så må jeg si at vi har fått plass til fem utøvere som gikk Norgescup på Gålå. Det er også fryktelig tett, jeg skulle gjerne hatt flere plasser, sier Nossum.

På VGs spørsmål om det er noe rundt Iversens fristilsform som gjør at han er kvalifisert foran Dønnestad og Jenssen, svarer han slik:

– Vi bruker sesonginformasjonen, der står det at eliteløpere blir prioritert før jul. Og nå til helgen skal vi gå første individuell start i fristil i år. Vi skal jo gå enda en om ikke altfor lenge, da er det ingen automatikk i at det bare er eliteløpere der. De må jo levere kommende helg.