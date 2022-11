Portugal videre i VM: Fernandes ble helten – Ronaldo latterliggjøres

LUSAIL (VG) (Portugal – Uruguay 2–0) Cristiano Ronaldo (37) jublet hemningsløst og får gjennomgå etter at «servitøren» Bruno Fernandes (28) ble kreditert begge Portugals scoringer.

Allerede før kampstart ropte supportere i rødt og grønt «siuuu» på vei inn på gigantiske Lusail Stadium, men da Cristiano Ronaldo tilsynelatende nikket portugiserne i føringen – fikk man aldri høre lyden av den karakteristiske feiringen.

For reprisen viste at Portugal-stjernen aldri var borti det perfekte innlegget til Bruno Fernandes, som istedenfor å treffe Ronaldo seilte rett i det lengste hjørnet bak Sergio Rochet.

Ronaldo jublet ellevilt, men sprang samtidig rett bort og omfavnet sin nå tidligere lagkamerat i Manchester United. Likevel må portugiseren tåle latterliggjøring i sosiale medier.

– At Ronaldo er så desperat at han tar æren for et mål som ikke er hans er ganske morsomt. Du kunne fått plass til en toetasjersbuss i rommet mellom hodet og håret hans der, skriver The Mail-skribenten Oliver Holt på Twitter.

Tennisstjernen Andy Murray er også rask med å påpeke overfor Piers Morgan, som nylig hadde det svært kontroversielle intervjuet med Ronaldo, at målet ikke var hans.

Også resten av nettet er fylt av vitser og «memes» på Ronaldos bekostning i samme sjanger som disse:

Lo av spørsmål

VG spurte Portugal-trener Fernando Santos om Cristiano Ronaldo var borti ballen og om han sa noe om det da han ble byttet ut, men 68-åringen var lite interessert.

– Han spilte en veldig god kamp. Hele laget spilte veldig bra, svarte Santos – før han gikk inn i en lengre analyse av kampen.

– Våre spillere responderte med profesjonalisme og vant kampen fortjent, avslutet han.

Da Daily Mails utsendte gjentok spørsmålet senere på pressekonferansen, begynte Santos å le, før han svarte:

– Jeg synes det var en veldig god kamp. Vi spilte veldig bra, og ingenting annet betyr noe for meg.

VG-BØRSEN PORTUGAL-URUGUAY Portugal (4-3-3): Diogo Costa 7

João Cancelo 6

Pepe 7

Ruben Dias 5

Nuno Mendes 6

(Raphaël Guerreiro) 6

Bernardo Silva 7

Ruben Neves 5

William Carvalho 6

Bruno Fernandes 9 BB

Cristiano Ronaldo 6

João Félix 4 Uruguay (3-5-2): Sergio Rochet 5

Sebastián Coates 4

Diego Godin 4

José Giménez 5

Guillermo Varela 5

Federico Valverde 5

Matías Vecino 5

Rodrigo Bentancur 7

Mathias Oliveira 6

Edinson Cavani 3

Darwin Núñez 4

forrige





fullskjerm neste Cristiano Ronaldo jublet med armen i været etter 1–0-målet. 1 av 4 Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Tilskuer stormet banen

I motsetning til Roger Albertsens omdiskuterte scoring i Norges legendariske 2–1-seier mot England i 1981, etter et ganske tilsvarende innlegg fra Tom Lund, fikk man raskt et offisielt svar på scoringen.

Ifølge arrangøren var det 88 668 tilskuere som fikk FIFA-bekreftelsen på storskjerm: Bruno Fernandes hadde scoret sitt første VM-mål i karrieren, istedenfor at Ronaldo utlignet Eusebios ni VM-mål for Portugal.

Like mange fikk for øvrig se en banestormer entre banen med regnbueflagg og to tydelige politiske budskap like før 1–0-målet til Portugal. Publikum jublet da han entret banen – og pep da han ble geleidet av kort tid etterpå.

Se bildene Qatar ikke vil du skal se under:

Omdiskutert straffe

Da klokken tikket mot full tid fikk den iranske hoveddommeren Alireza Faghani beskjed om å ta en titt på VAR-skjermen. Bildene viste at José Giménez – på vei ned mot gresset – berørte ballen med hånden. Men flere eksperter, inkludert tidligere toppdommer Jonas Eriksson, mener det aldri burde blitt blåst straffespark.

Svensken reagerte umiddelbart på at det var feil – og sto fast ved det også etter kampen i SVT-studio.

– Jeg er enda mer trygg nå. Når hånden er support og til støtte, når den faller ned vertikalt i bakken, så skal det absolutt ikke være straffe. Instruksjonene er glassklare. Jeg synes synd på dommeren. Du ser på ham at han ikke har en god følelse. Han vil ikke ha det slik, han blir kalt ut og tvinges til å ta avgjørelsen, sier Eriksson under kanalens sending.

– Da har du veldig lite å stå imot. Det er videodommeren som gjør feil ved å kalle ham ut (for å sjekke på skjermen), fastholder Eriksson.

Før kampen i SVT-studio hadde Eriksson uttalt at han hadde tro på at den iranske hoveddommeren skulle få tildelt VM-finalen senere i mesterskapet.

HÅNDEN: Ballen er innom hånden til José Giménez, men flere mener at det aldri skulle blitt blåst for hands i denne situasjonen like før slutt.

Fernandes-dobbel

Bruno Fernandes fikk uansett sjansen fra krittmerket. Med den klassiske «hoppestraffen» ventet han ut keeperen og trillet ballen enkelt i mål. Cristiano Ronaldo, som var byttet ut på tidspunktet, var aldri nærmere scoring enn da han kjente vinden lufttrykket fra ballen sneie innom tuppen av den velfriserte luggen.

Før pause skylte et forventningsfullt brus over stadion da Cristiano Ronaldo skrittet opp sine tilmålte meter på et frispark på kanten av sekstenmeteren.

Forsøket havnet med førstnevnte av de etter hvert to vanligste utfallene ved Ronaldo-frispark: I muren eller over.

Uruguay hadde flere store sjanser til å score, mens Bruno Fernandes var nære hat-trick to ganger på tampen. Mens Portugal er videre, må Uruguay slå Ghana for å ha håp om avansement.