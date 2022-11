Emosjonell Iran-trener etter bragden: – Vi gjorde dette for fansen

(Wales-Iran 0-2) Åtte minutter på overtid ble innbytter Roozbeh Cheshmi den store helten for Iran.

Jostein Magnussen, VG

Geir Juva, VG

Han sto klar og fanget opp en dårlig klarering fra Joe Allen og sendte i vei et langskudd til 1-0.

Nesten 11 minutter på overtid økte Ramin Rezaeian til 2-0. Det utløste ville jubelscener i Iran-leiren. Iran reiste seg etter stortap mot England i VM-åpningen.

Alt raknet for Wales etter at keeper Wayne Hennessey ble utvist i det 86. minutt etter at han prøvde seg som sweeper. Hennessey bommet på ballen, men felte Mehdi Taremi.

Dommeren viste først det gule kortet før han ble bedt om å ta en titt på VAR-skjermen. Noen repriser senere ble Wales-keeperen sendt av banen.

Iran styrte det meste i 2. omgang og hadde to skudd i stolpen. Saeid Ezatolahi hadde også et skudd som Hennessey fikk en hånd på - før han ble utvist.

Tapet betyr at Wales må slå England i den siste gruppespillkampen for å ha noen mulighet til å ta seg videre.

KEEPER PÅ BÆRTUR: Wales-keeper Wayne Hennessey bommer på ballen, men treffer Mehdi Taremi. Dermed ble han utvist.

Det ble naturlig nok en følelsesladd seier for Iran-laget og trener Carlos Queiroz.

– Dette er bare begynnelsen. Vi må fortsatt fullføre jobben. Men det var en fantastisk dag for oss. Nå er vi tilbake til fotballen, og jeg kan ikke finne ord for å takke spillerne våre. De fortjener all oppmerksomheten og respekten de kan få, sier Queiroz.

Han ville ikke gå inn på situasjonen i Iran og regimet som spillerne har vist motstand mot tidligere i VM.

– Disse guttene elsker å spille fotball, og de fortjener støtten. Vi gjorde dette for fansen. Vi er her for å spille for dem, sa han

Børsen WALES (3-5-2):

Wayne Hennessey 4

Chris Mepham 5

Joe Rodon 4

Ben Davies 6

Connor Roberts 5

(Brennan Johnson 4)

Aaron Ramsey 3

Ethan Ampadu 4

Harry Wilson 6

(Daniel James 5)

Neco Williams 4

Gareth Bale 4

Kieffer Moore 5



IRAN (4-3-3):

Hossein Hosseini 5

Ramin Rezaeian 7 BB

Majid Hosseini 5

Morteza Pouraliganji 6

Milad Mohammadi 5

Ahmad Nourollahi 6

Saeid Ezatolahi 6

Ehsan Haji Safi 6

Ali Gholizadeh 6

Sardar Azmoun 6

Mehdi Taremi 6

Oppladningen til Wales-Iran var alt annet enn fredelig. Utenfor stadion i Qatar tørnet støttespillere av det iranske regimet sammen med motstandere. Det gikk utover de som hadde på seg skjorter til støtte for protestbevegelsen i Iran med teksten «Woman, Life, Freedom».

Flere kvinner ble ifølge nyhetsbyrået AP ristet av regimetilhengere. De ble fratatt flagg, og filmet med mobiltelefoner mens det haglet med skjellsord.

Under nasjonalsangen til Iran var det heftig pipekonsert på tribunene og TV-bildene viste gråtende fans. Spillerne sang ikke av full hals, men de holdt ikke munn som i den første VM-kampen mot England.