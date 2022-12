Fury med maktdemonstrasjon og ny knockoutseier

Tungvektkongen Tyson Fury (34) er fortsatt ubeseiret etter at han overkjørte Derek Chisora (38). Dommeren stoppet kampen i tiende runde.

OVERLEGEN: Tyson Fury (t.v.) hadde få problemer med å slå Derek Chisora i London lørdag kveld.

Det er litt over syv måneder siden britiske Fury annonserte at han skulle legge opp, men i kveld var 34-åringen tilbake i ringen og forsvarte WBC-tittelen i tungvekt.

Chisora åpnet frisk med flere tunge kroppsslag i åpningsrunden, men ble etter hvert utbokset av en langt bedre Fury. Chisora var rystet flere ganger i kampen som ble vist direkte på Viaplay PPV.

Til tross for enorme mengder med juling, så holdt Chisora ut lenge i det som ble en ren maktdemonstrasjon på canvasen i London. Men da det gjensto noen sekunder av tiende runde stoppet ringdommer Victor Loughlin kampen fordi han mente Chisora hadde fått nok.

Dermed vant Fury på såkalt teknisk knockout i en kamp som neppe vil huskes særlig lenge.

Artikkelen oppdateres.

BLODIG: Derek Chisora spytter blod etter flere tøffe runder mot Tyson Fury. Ringdommer Victor Loughlin stoppet til slutt kampen.

Fury står med 33 seirer (24 på knockout), én uavgjort og ingen tap i en karriere som forhåpentligvis forlenges med flere store kamper.

Ringside i London satt ukrainske Oleksandr Usyk, som har de tre andre store VM-titlene i tungvekt. Nå håper boksefansen at det skal bli et storoppgjør mot Fury med alle VM-titlene i potten.

Oppmerksomheten i forkant av lørdagens oppgjør har vært litt laber, selv om det var bra med tilskuere på Tottenham Hotspur Stadium i London. Motstander var altså landsmannen Chisora, som må kunne sies å være fra «nest øverste hylle» til tross for at han ifølge Boxrec er verdens tiende beste tungvekter.

Sjekk den spektakulære snuoperasjonen i «oppvarmingskampen» i London:

Dette var nemlig det tredje møtet mellom Fury og Chisora. Det første var i 2014, og siden ta gikk Fury helt til topps på tungvektsstigen da han overraskende slo daværende mester Vladimir Klitsjko på spektakulært vis i Frankfurt.

Historien om Tyson Fury: Fra døende bøtteknott til tungvektkonge

Fury har siden da vært lineær mester i tungvekt og hatt alle VM-titlene - men ikke samtidig.

Til tross for at han aldri har tapt i bokseringen, så har han blitt fratatt titler etter å ha testet positivt på kokain og i tillegg vært inaktiv før han gjorde et spektakulært comeback i 2018.

VG+: Møtene med tungvektsmesterne: