Emil Iversen etter nedturen: – Ekstremt mye juling

LILLEHAMMER (VG) Emil Iversen (31) innrømmer at det elendige rennet i fristil sist helg, sendte ham mentalt rett inn et sted hvor det var mørkt.

FORNØYD: Emil Iversen var fornøyd med 12. plass på 10 kilometeren i fristil i Lillehammer fredag, etter noen fryktelig tunge dager.

Og da det allerede var mørkt, ble det også bråk om uttak. Jan Thomas Jenssen og hans trener i regionlaget Midt-Norge Kristian Skrødal langet ut mot at Emil Iversen skulle få en ny sjanse i fristil på Lillehammer, etter at han bare leverte 39. beste tid i verdenscupåpningen i Ruka.

– Det ble litt mørkt, jeg må innrømme det. Det kom en ubehagelig følelse jeg fikk i fjor. Det er underbevisst, men du skal ikke kimse av det. Du begynner å tvile litt på deg selv, sier Iversen til VG i pressesonen etter 10 kilometer fristil fredag.

Sist sesong skulle han følge opp en eventyrlig sesong som toppet seg med VM-gull på femmila i Oberstdorf. Men en 7. plass ble det beste han leverte i verdenscupen. Bunnpunktet kom med 59. plass på 15 kilometer klassisk i Tour de Ski. I OL ble han vraket til 15 kilometeren like før startskuddet smalt. Også da ble det bråk og oppvask.

– Om jeg ikke hadde hatt fjoråret, hadde denne sesongstarten vært normal og uproblematisk for resten av vinteren. Men siden jeg har hatt et år med stanging i veggen, og ekstremt mye juling i og utenfor løypa, så er det viktigere å være bevisst på det. Jeg har jobbet ganske tøft denne uken for å legge Ruka bak meg, sier Iversen til VG.

I DRAGET: Emil Iversen ble nummer 12 på 10 kilometer fristil enkeltstart i Lillehammer fredag.

Da han møtte pressen torsdag ville «alle» vite om han fortjente en plass på nasjonal kvote på 15 kilometer fristil i Lillehammer. 31-åringen fortalte at det var nesten som å komme til en rettssak. Han satt alene på podiet og svarte på spørsmålene. Flere etterlyste landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som burde vært der sammen med ham og svart – da det er han som tok ut laget. Iversen slår knallhardt tilbake mot kritiske røster der.

– Nossum sviktet meg ikke, heller motsatt, han ga meg tillit, sier Iversen.

Og begge er fornøyd med løpet Iversen leverte fredag. Han ble nummer 12, 30 sekunder bak Ivar Tildheim Andersen som vant.

– Jeg var litt preget for to-tre dager siden, men det siste døgnet landet jeg på å ha fokus på mine ting og ikke frykte ting som kan skje, sier Iversen.

Landslagstreneren merket godt at Iversen ikke var i vater etter Ruka.

– Jeg tenkte at vi må prate om det. Jeg har ikke troen på å trekke seg unna. Det var planen å gå her, så det holdt vi på. Emil er i fysisk god form. Han må konkurrere og oppsøke arenaen. Gode prestasjoner avler selvtillit, sier Nossum.

For det kan snu fort, bare en uke før det ble mørkt, så leverte Iversen strålende. Han ble nummer to på 15 kilometer klassisk under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen, bare 5,9 sekunder bak Klæbo og da kom tårene:

– Men så får jeg en i fleisen. Det er litt ubehagelig for meg å komme inn på det sporet. Det mentale blir vanskelig, ikke å grave seg ned. Du må se på det som er gjort og forsøke å være positiv. Det er litt med det i minnet at Nossum hadde lyst til å gi meg en sjanse til, så jeg fikk lagt dritten fra søndag bak meg, sier Iversen til VG.

Men på selve pressekonferansen, der han opplevde at han satt i en rettssak, er sannheten at han koste han seg.

– Jeg trives på pressekonferanser. Men det ble litt mindre spøk enn vanlig, det var litt alvor. Men jeg har vært en god skiløper. Jeg har ikke kjøpt meg inn. Jeg har levert mye som er bra. Jeg er ikke på mitt aller beste nå. Men om jeg er en god skiløper, så er jeg enda bedre på pressekonferanser. Jeg er i helt egen liga der. Jeg er blant pressen der Klæbo er på ski, det er ingen på laget som når meg til knærne, sier Iversen og smiler godt.

Iversen går ikke sprinten lørdag, men søndag er han klar igjen, på 20 kilometer klassisk fellesstart. Dét uttaket er det ingen som har kritisert.