Casper Ruud møter populære Berrettini: – Posterboy

Matteo Berrettini står mellom Casper Ruud og semifinalen i US Open. Den nesten to meter høye italieneren er med sine krøller, brune øyne og vinnende vesen blitt et hett sponsorobjekt.

KLAR OR RUUD: Matte Berrettini hyler ut sin glede etter å ha slått Alejandro Davidovich Fokina i US Open søndag.

Casper Ruud imponerte stort da Corentin Moutet ble satt på plass søndag. Nå venter noe helt annet i New York.

– Berrettini er den største sponsordrømmen som noen gang har entret en tennisbane, mener Discovery-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Da inkluderer jeg både Roger Federer, Björn Borg og John McEnroe, sier han til VG og mener den høyreiste tennisspilleren ligner «en gresk gud».

26-åringen fra Roma ble før denne sesongen global ambassadør for motehuset Hugo Boss.

– Når alle de andre guttene flyr rundt der i Nike, Adidas og kanskje La Coste, så er Berrettini posterboy for Boss. Han er en så stilig fyr, mener Krogh Sundbø.

– Jeg hadde aldri forestilt meg noe sånt. At jeg skulle være på reklameboards over hele verden, sier Berrettini til tennis.com.

– Familien min sender meg bilder av at ansiktet mitt henger over alt, sier han.

Tirsdag, rundt klokken 18, står Berrettini ansikt til ansikt med Casper Ruud. Igjen.

De møttes sist i finalen i ATP 250-finalen i Sveits 24. juli. På Gstaad-grusen vant 23 år gamle Casper Ruud sin foreløpig siste tittel. Men Krogh Sundbø trekker frem den første matchen mellom dem – en viktig kamp i nordmannens karriere.

TAKK FOR SIST: Casper Ruud slo Matteo Berrettini i finalen av Swiss Open 24. juli.

– Berrettini har uttalt at hans tenniskarriere i en stor grad er påvirket av tapet mot Casper Ruud i French Open i 2019. Der lå muligheten til å møte hans store idol Roger Federer i 3. runde. I veien sto bare en ung jypling fra Snarøya som han hadde tenkt å gjøre kort prosess med. Men Matteo Berrettini tapte kampen og misset muligheten til å møte Federer på centercourten i Paris. Det trigget han enormt. Han tror ikke han hadde vært den samme tennisspilleren om det ikke hadde vært for den motivasjonen tapet for Ruud ga ham.

I stedet ble det Ruud som fikk det høyprofilerte møtet med tennislegenden som startet å spille ATP-turneringer allerede da far Christian Ruud var med.

Casper Ruud har vunnet tre av fem kamper mot Matteo Berrettini (nr. 14. på verdensrankingen). I US Open-møtet for to år siden ble det tap i tre strake sett.

– Da var Berrettini en like god spiller som i dag. Mens Ruud var ikke i nærheten av dagens nivå på hard court. Han er blitt en mye sterkere utgave av seg selv, mener Sverre Krogh Sundbø og kaller kvartfinalen «vid åpen».

Alle Ruuds seire over Berrettini har kommet på grus. Den 196 centimeter høye søreuropeeren er fryktet for sine server. På gress tapte han fjorårets Wimbledon-finalen for Novak Djokovic. Denne sommeren vant han gressturneringene Queen’s og Stuttgart, men ble stoppet av coronasmitte i Wimbledon.

– Jeg vil påstå at Casper tar Berrettini på grus, på hard court er det jevnt, mens italieneren vil leke med ham på gresset, beskriver Discovery-kommentatoren.

Inntil denne sommeren var Matteo Berrettini kjæreste med Ajla Tomljanovic. Den kroatisk-australske 29-åringen har også kommet seg til kvartfinalen i US Open.

– Han dater alle de mest sjarmerende jentene der ute, sier Sverre Krogh Sundbø om Ruud-motstanderen.

Med seier møter Casper Ruud enten Nick Kyrgios eller russiske Karen Khatsjanov i semifinalen. Casper Ruud blir ranket som nummer 1 i verden om han vinner US Open.

– Det er mulig. Jeg gir ham ni prosents sjanse, sier Sverre Krogh Sundbø.