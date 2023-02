FIS om russiske Stupak i verdenscupløypene: – Vi vet hvor hun fikk drakten fra

Julija Stupak (28) trente side om side med norske VM-håp i verdenscupløypene i Toblach. Det fikk flere til å reagere. Hun skal nå ha fått beskjed om hun ikke er velkommen i løypene, ifølge FIS.

Julija Stupak og Tiril Udnes Weng (til v.) avbildet under OL i Beijing i 2022. Ett drøyt år senere skal duoen ha gått ved hverandre i løypene i Toblach, men det har ikke Stupak lov til ifølge reglementet til FIS (det internasjonale ski- og brettsportforbundet).

– Jeg hørte at Julija Stupak var der. Jeg var ikke klar over at hun var i konkurranseløypene med en vest, men det skal ha skjedd og vi vet hvor hun fikk drakten fra, sier Michal Lamplot, renndirektør i FIS (det internasjonale ski- og brettsportforbundet), til NRK.

Renndirektøren vil ikke fortelle statskanalen hvor Stupak fikk overtrekksvesten fra.

Overfor VG fredag morgen bekreftet landslagsprofil Tiril Udnes Weng at Stupak var i løypene under den offisielle treningen – med en vest utøverne kun får dersom de er akkreditert.

Russiske og belarusiske utøvere er utestengt fra langrenn og flere idretter som følge av Russlands krigføring mot Ukraina. Utøvere fra de nevnte landene har dermed ikke lov til å trene i verdenscupløypene.

– Vi snakket med laget og fortalte dem at drakten bare er ment for utøvere som skal delta i rennet, og at det ikke skal skje igjen, sier Lamplot til NRK.

VG har prøvd å innhente kommentar fra Lamplot, uten å lykkes.

Julija Stupak stilte i militært tøy da hun ble forfremmet i militær grad av den russiske forsvarsministeren våren 2022. Stupak var blant de utøverne som av den russiske forsvarsministeren i april ble forfremmet i militær grad.

Den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko bekrefter overfor nyhetsbyrået R-Sport at Stupak trener i Toblach for tiden.

– Hun forbereder seg til den russiske cupen i Arkhangelsk. Høyden passer henne bra, sier han.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt reagerer på at Stupak trener i Toblach.

– Det finnes andre steder å trene i området enn i verdenscupløypene. Det er jo helt åpenbart at russerne ønsker å vise sin tilstedeværelse, sier han til VG.

– Hva synes du om FIS’ håndtering, og hva er det de burde gjøre?

– Fortest mulig bare fjerne henne, fjerne hvem som nå enn har gitt henne og hennes ledere adgang til løypene. Både Stopak og alle rundt henne vet godt at hun ikke skal være der. Hun er jo der for å vise frem akkurat det, sier Saltvedt og legger til:

– Og da må FIS vise hva deres holdning er i dette spørsmålet. Det er ingen tjent å la den type provokasjon gå upåaktet.

Erik Røste, styremedlem i FIS, har uttalt til VG at regelbruddet «er noe han forventer blir fulgt opp».

– Min umiddelbare tanke er at de har fått såpass mye selvtillit de siste dagene etter den IOC IOCden internasjonale olympiske komité-støtten de har fått – at de ønsker å markere hva som snart kommer til å være realiteten for alle sammen. Uansett hva Erik Røste sier, dessverre, sier Saltvedt.

– Det er åpenbart at hun ikke skal trene i WC (verdenscup)-løypene når de er stengt for WC-konkurranser. Det har FIS Council bestemt, og noe jeg forventer at blir fulgt opp, uttalte styremedlem Erik Røste til VG tidligere fredag.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn reagerer også på at Stupak har trent i verdenscup-løypene:

– De akkrediterte vestene er personlige og skal ikke gis til andre utøvere eller ledere enn de det er øremerket for, sier Bjørn til VG og legger til:

– Det er hyggelig at Stupak får trene bra på ski, hun er en god skiløper, men slik som reglene er nå får hun ikke lov til å trene i verdenscupløypene.

– Det er selvfølgelig en situasjon FIS ikke ønsker gitt forutsetningene. Det må de bare rydde opp i, og det regner jeg med at alle innser, sier Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby til VG.

Verdenscuprennene i Toblach er de siste før ski-VM i Planica, og rennene er dermed viktig for utøverne.

Sundby mener de norske langrennskvinnene er profesjonelle nok til ikke å tenke på at russerne viser frem sin tilstedeværelse i VM-forberedelsene.

VGs sak tidligere fredag har fått stor oppmerksomhet i russiske medier. En rekke nettaviser siterer fra VGs artikkel, og overskriften på sakene er stort sett:

«I Norge er de misfornøyd med at Stupak trener i verdenscupløypene».