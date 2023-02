Guardiola avslører: Spillerne ignorerte rekkefølgen da Mahrez tok straffen

(Manchester City – Aston Villa 3–1) Mange ble overrasket da Riyad Mahrez tok straffesparket mot Aston Villa på tross av at Erling Braut Haaland var på banen. Det er ikke en del av planen, forteller Pep Guardiola.

– Jeg liker når folk ønsker å ta straffer, men det er en som har hovedansvaret, og det er Erling, bekrefter Manchester City-manageren overfor beIN Sports.

Det var på stillingen 2–0 at Jack Grealish gikk i bakken og dommeren pekte på straffemerket. Mange trodde Erling Braut Haaland – som har scoret på fire av fire straffer for City – skulle ta fart for å sette inn sitt 26. ligamål for sesongen, men isteden var det Mahrez som skjøt.

– Normalt er Erling den faste straffeskytteren. Jeg ønsker det, men de andre diskuterte og Riyad var involvert. Jeg vet ikke hva som skjedde for å være ærlig, så i morgen skal jeg snakke med dem, sier Guardiola.

Kanskje må City-manageren oppklare en eventuell forvirring mellom spillerne, for også midtbanespiller Rodri blandet seg inn i diskusjonen etter å ha satt inn 1–0-målet tidligere i kampen.

– Jeg bare spurte fordi jeg hadde mye selvtillit i det øyeblikket, sier Rodri, som forteller at han fikk beskjed av lagkaptein Ilkay Gündogan at Riyad Mahrez skulle ta straffen.

Spanjolen ble også spurt om hvorfor Haaland, som for øvrig fikk seg en smell og ble byttet ut til pause, ikke tok straffen.

– Jeg vet ikke. Det er opp til treneren som bestemmer før kamp, sier Rodri til Sky Sports.

– Vi har gode skyttere og selv om Riyad hadde uflaks med et par straffer forrige sesong, er det noe vi må glemme fordi han er i stand til å utgjøre forskjellen i blant.

Manchester City vant kampen 3–1 og er tre poeng bak Arsenal, riktignok med en kamp mer spilt, før de to lagene møtes i onsdagens toppkamp i London.

