Medaljen glapp for McGrath i kombinasjonen: – Det var nærme

COURCHEVEL/OSLO (VG) Alexis Pinturault (31) sikret VM-gull i kombinasjonen foran sitt eget publikum. Norske Atle Lie McGrath (22) var best i slalåmen, men det holdt ikke til medalje.

forrige

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EPA

– Det var nærme. Litt under tre tideler fra medalje i VM-debuten, det er bra, oppsummerer McGrath overfor VG i skumringen i naturvakre Courchevel.

Han ble nummer fem, og var 28 hundredeler fra Raphael Haaser, som tok bronsen.

– Jeg gjør jo egentlig jobben, med beste tid i slalåm, men det er ikke nok, legger han til.

McGrath tok inn over halvsekundet på vinneren Alexis Pinturault og toer Marco Schwarz – og over åtte tideler på Raphael Haaser. Men han ble såpass frakjørt i super-G at han kunne se «langt» etter medalje.

McGrath tror muligheten til medalje røk da han gjorde en feil ved den tredje porten.

«Halvt norske» Alexis Pinturault, som tok VM-gull i kombinasjonen i Åre 2019 og sølv i Cortina d'Ampezzo i 2021, skuffet ikke på hjemmebane i Courchevel.

«Pinturalt, i sitt eget rike» lyder oppslaget i franske LÉquipe etter gulljubelen som naturligvis beskrives som den perfekte åpning på arrangementet i deler av OL-løypene fra Albertville i 1992.

31-åringen danset seg gjennom en vanskelig slalåmløype, før han fikk noen nervepirrende minutter mens han ventet på Marco Schwarz.

Pinturault hadde seks hundredeler å gå på til den regjerende verdensmesteren før slalåmrennet. Og det ble en tett og herlig duell i en heller utfordrende slalåmtrasé, der portene sto svært tett mot slutten.

Schwarz var blant dem som fikk trøbbel. Det gjorde at han endte ett tidel bak Pinturault.

– Jeg gjorde en liten feil helt på slutten. Gullet røk der, men det er en del av gamet. Jeg er veldig fornøyd med sølv, sier Schwarz til Viaplay.

Pinturault har norsk mor, som flyttet fra Bergen til Brussel som ung, før hun slo seg til ro i Frankrike.

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Adrian Smiseth Sejersted kjørte ut i super-G, mens Aleksander Aamodt Kilde trakk seg etter å ha kjent smerter i hånden.

Atle Lie McGrath var dermed det eneste norske håpet i slalåmen. VM-debutanten lå 1,25 bak veteranen Alexis Pinturault, som var raskest ned super-G-traseen.

Det ble snakket om medalje for McGrath, men til tross for at han var raskest i slalåmen, så holdt det bare til 5. plass.

22-åringen planlegger å delta i super-G, parallellstorslalåm, storslalåm og slalåm.

Etter mange forfall, både på kvinne- og herresiden, ble kombinasjonen stemplet som en «B-øvelse» av tidligere toppalpinist Lars Elton Myhre. Øvelsen blir knapt kjørt på toppnivå lenger og har falt helt ut av verdenscupen.