Vålerenga med dramatisk seier mot Storhamar - Thoresen ut mot tidligere lagkamerat

JORDAL AMFI (VG) (Vålerenga - Storhamar 2–1 etter spilleforlengelse) Vålerenga tok sesongens første stikk mot erkerivalen Storhamar. Men det måtte spilleforlengelse til for å skille lagene.

TETT OG JEVNT: Vålerenga-spillerne trakk det lengste strået mot Storhamar. Her anført av Kalle Ekelund og Martin Røymark.

4809 tilskuere i Jordal Amfi var en perfekt ramme for en av de store klassikerne i norsk ishockey.

Og det endte på svært dramatisk vis. Etter ordinær spilletid sto det 1–1. Etter 33 sekunder av spilleforlengelsen «sudden death» kom avgjørelsen ved Vålerengas finske back Tommi Taimi.

– Vi hadde invitert til Vålerenga-fest mot erkerivalen. Det er litt typisk å «ryke» i slike kamper. Derfor er det ekstra deilig å vinne slike kamper, sier VIF-kaptein Martin Røymark til VG.

KÅRET TIL VÅLERENGAS BESTE: Keeper Tobias Johansen Breivold.

På forhånd var det stor spenning knyttet til Vålerenga-spiller Rasmus Ahlholms første møte med gamleklubben Storhamar. I desember i fjor overfalt han sin daværende lagkamerat Jacob Lundell Noer under en treningsøkt med Hamar-klubben.

Overfor VG la Ahlholm seg flat etter hendelsen i CC Amfi. Han godtok imidlertid ikke forelegget fra politiet. Senere ble han av retten dømt for kroppskrenkelse og måtte betale en bot på 12 000 kroner, samt saksomkostninger.

Hverken Ahlholm eller Noer ville snakke med pressen lørdag ettermiddag.

Se det brutale overfallet her:

Mange sperret derfor opp øynene da Vålerenga valgte å signere ham noen dager etter dommen.

Ahlholm forlot Vålerenga på kontroversielt vis i 2019 til fordel for nettopp Storhamar.

– Vi har ikke tenkt noe på det, men jeg har fått med meg at mange mener mye om dette. Det har gått veldig fint å få ham tilbake. Klubben har nok hatt grundige samtaler om alt som har skjedd. Det har ikke vært tema innad, sier Røymark om saken som har preget opptakten til kampen.

– Hva kommuniserte han til dere da han var tilbake?

– Hva som blir sagt innad i garderoben trenger ikke alle å vite, men alt er fint. Rasmus har levert mange målpoeng i alle år. Han kommer til å bli viktig for oss.

NEKTET Å SNAKKE MED PRESSEN: Rasmus Ahlholm. Her fra sist periode i Vålerenga.

Storhamar-kaptein Patrick Thoresen sier at de har lagt episoden bak seg, men at de ikke glemmer det som har skjedd.

– Det ligger i bakhodet og blir nok ikke borte med det første. Jeg så ikke så mye til ham i dag, men vi skal møtes fem ganger til. Det kommer nok muligheter til å få inn en takling eller to, sier den mangeårige NHL-proffen til VG.

GLEMMER IKKE: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen.

Ifølge nettstedet nitten.no, har ikke Ahlholm kommunisert direkte med Noer etter hendelsen. Noer har samtidig påpekt at det som skjedde har preget ham.

– Jeg har ingenting jeg skal prate med ham om, sa Noer til nettstedet om sin tidligere lagkamerat før lørdagens møte.

Da Ahlholms navn ble ropt opp over høyttaleranlegget før kampstart, ble det møtt med pipekonsert og stygge tilrop fra de tilreisende supporterne fra Hamar.

Vålerenga-publikummet svarte med tilsvarende desibel i jubel for sin hjemvendte svenske.

Det tok ikke mange minuttene før Ahlholm entret isen, og selv om han stort sett holdt seg unna trøbbel, var det tydelig fiendtlig stemning mellom de to lagene.

Det var målløst etter to perioder, men det tok ikke mange sekundene før scoringen kom i den tredje - og det på dramatisk vis. Vålerengas Mathis Olimb sendte pucken i nettet til 1–0 for vertene, men det var tydelig at dommerteamet ville se situasjonen på nytt.

Var målburet ute av stilling eller ikke?

Etter et par lange minutter med spenning i luften, pekte dommeren på midtsirkelen og signaliserte scoring. Det som ble kommunisert over høyttaleranlegget fra dommeren var derimot ikke like tydelig.

De fleste i arenaen tolket det som at scoringen var annullert, men det var den altså ikke.

– Det jubles fra Storhamar-fansen, som tror at scoringen ikke får stå. Har de fått med seg at de ligger under nå, spurte TV 2-kommentator Robin Grov da spillet var i gang igjen.

Men Storhamar slo raskt tilbake. Bare seks minutter senere, med snaut 14 minutter igjen av 3. periode, utlignet Martin Rønnild foran egne supportere.

Flere scoringer ble det ikke i ordinær tid og dermed var det duket for spilleforlenging.

Da tok det bare 33 sekunder før Tommi Taimi avgjorde det hele for hjemmelaget til 2–1.

