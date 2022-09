Rørt Falk etter gullfesten: – Det varmer hjertet

Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund, kaller VM-suksessen til Tobias Foss og Søren Wærenskjold for surrealistisk. Støtten kreftsyke Falk har fått, varmer på sykesengen.

LANG ERFARING: Hans Falk har vært sportssjef i Norges Cykleforbund i en årrekke. Men han er ikke med til VM i Australia på grunn av kreftsykdommen.

– Jeg har litt dårlig stemme nå. Cellegiften har tatt på, innleder Falk telefonsamtalen med VG.

– Men det oppleves nesten surrealistisk med to gull på to dager. Søren var jo en av favorittene, mens det var mer overraskende med Tobias. Det er bare fantastisk morsomt for hele Sykkel-Norge, sier Falk.

Fra sykesengen har Falk sett Tobias Foss og Søren Wærenskjold ta VM-gull på tempo for henholdsvis seniorer og U23-ryttere. Det er et lyspunkt i en tøff periode hvor Falk kjemper mot akutt leukemi. Han er sykemeldt og har nettopp vært gjennom første kur med cellegift.

Både Foss og Wærenskjold var raske med å rette en stor takk til Falk i seiersintervjuene i Australia.

– Jeg ønsker han det beste, sa Wærenskjold.

fullskjerm neste Søren Wærenskjold ble U23-verdensmester på tempo. 1 av 2 Foto: Simon Wilkinson/SWpix.com/Shutterstock

– Det er klart det varmer hjertet og det gir en «boost» at folk er takknemlige for arbeidet jeg har gjort. Jeg får veldig mange hilsener fra hele Sykkel-Norge. Det hjelper meg i kampen jeg står i nå. Det er bare positivt. Det holder humøret oppe, selv om jeg har vært fokusert på at det er en fase man må gjennom, sier Falk til VG.

– Jeg er sikker på at jeg kommer gjennom.

Han er stolt av det de norske syklistene viser, og mener fremtiden er lys.

– Nå har vi betydelig flere som er på nivå. Vi har flere som er på det nivået som Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Thor Hushovd og Kurt Asle Arvesen har hatt. Det er en bredere tropp nå, sier Falk.

Svensken mener Norge jobber godt med å få opp nye sykkelstjerner.

– Det vises at arbeidet som gjøres ute på skoler, klubber, i team og i forbundet fungerer bra. Arbeidet begynte kanskje for ti år siden da vi startet å satse mer på juniorer og sendte dem ut på en del tøffe ritt. Det har vært ti år med gode resultater. Det er norsk sykkelsport sitt arbeid over tid som gir disse resultatene, sier Falk.

Den rutinerte treneren Atle Kvålsvoll, som er en del av støtteapparatet i Australia, sier det blir ny champagne-feiring mandag.

– Dette gir utrolig stimuli til Sykkel-Norge. Jeg regner med at det motiverer mange. Det som er gøy med både Tobias og Søren er at de har gått stigen via klubber og forbund, sier Atle Kvålsvoll.

– Du må klype deg litt i armen med to gull på to dager. Det blir lagt merke til blant de andre nasjoner, og det er ikke alle som helt skjønner hva som skjer, sier Kvålsvoll.