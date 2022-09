Knutsen retter pekefinger mot pressen: – Ting blir fort en sannhet i mediene

BODØ (VG) Bodø/Glimt har bokset i en helt annen vektklasse på overgangsmarkedet denne sommeren, men Glimt-trener Kjetil Knutsen (53) aksepterer ikke alle premissene.

Patrick Berg og Kjetil Knutsen på podiet i den gamle bowlinghallen på Aspmyra.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Noen ganger tror jeg vi skal rette en pekefinger mot måten ting blir omtalt på, hvor fort ting blir en sannhet i mediene, får så å bare bli gjentatt, svarer Knutsen da VG spør om Bodø/Glimt har blitt mer resultatorienterte enn før.

Glimt-treneren utdyper ikke hvilke påstander han sikter til, men både før og etter «lokaloppgjøret» mot Tromsø har det vært mye fokus på spillerlønningene i Bodø.

Sportsredaktør i iTromsø, Rune Robertsen, publiserte en kommentar om «slaget om Nord-Norge» med tittelen «De selvgode rikingene mot fattige TIL», mens Tromsø-trener Gaute Helstrup overfor Nordlys uttalte at «de har brukt jævla mye penger».

I ettertid har Avisa Nordland-kommentator Børre Arntzen skrevet at «dersom det virkelig stemmer at enkelte får slike fantasilønninger, så bør klubben forklare hvorfor» – og oppfordret til åpenhet etter publiserte rykter om lønninger på nesten ti millioner kroner i året.

– Nummer én: Vi prøver å gjøre de rette investeringene for Glimt. Vi må huske at Lode kom tilbake igjen. Han var Bosman-spiller. Patrick er fortsatt en ung spiller og det var utrolig tilfeldig at det ordnet seg sånn som det ordnet seg, og det var helt naturlig at vi gjorde, svarer Knutsen i et lengre og utfyllende svar som var i nesten tre minutter.

Knutsen vartet også opp med en liten tabbe under seansen:

Mens klubben tidligere har hentet unge, uerfarne spillere fra lavere divisjoner eller andre som ikke har slått helt gjennom på øverste nivå, har tendensen blitt en annen denne sommeren.

Fakta Medier: Så mye har Bodø/Glimt betalt for kjøpefesten Lars-Jørgen Salvesen: Minst 10 millioner kroner, med en totalpakke på 13 millioner, ifølge VGs opplysninger. Hentet fra Strømsgodset. Albert Grønbæk: 26 millioner kroner, ifølge danske B.T. Hentet fra Aarhus. Dette er mer enn hva Rosenborg ga for John Carew i 1999, som skal ha vært 23 millioner kroner – og overgangsrekord inntil nå. Patrick Berg: «Mer enn Grønbæk», ifølge VGs opplysninger – og dermed nok en rekordovergang. Franske medier har operert med en sum på 40 millioner kroner, så summen er trolig i intervallet 30 – 40 millioner kroner. Hentet fra Lens. Julian Faye Lund: Overgangssum ikke kjent. Hadde et halvt år igjen av kontrakten i Rosenborg. Nino Zugelj: Rundt 10 millioner kroner, ifølge Nettavisen. Marius Lode: Gratis overgang. Lode ble fristilt fra Schalke 04 i midten av august. Lucas Kubr: Gratis overgang fra St. Truiden, ifølge Transfermarkt. Sum: Mellom 80 og 90 millioner kroner. I tillegg kommer signeringsbonuser (til spilleren) og agenthonorar, og økte lønnskostnader. PS! Glimt har solgt Victor Boniface for rundt 20 millioner kroner. Sebastian Tounekti er solgt til Haugesund. Les mer

Lars-Jørgen Salvesen, Albert Grønbæk, Julian Faye Lund, Lucas Kubr, Nino Zugelj, Patrick Berg og Marius Lode har alle flyttet nordover, i det som i en VG-artikkel tidligere i september ble omtalt som «tidenes kjøpefest».

– Jeg tror vi må innse at markedet har forandret seg litt. Albert Grønbæk spiller på U21-laget til Danmark. Det er en ung, fremadstormende spiller. Verden har blitt sånn at konkurranse er en del av det, og ønsker man å være i toppen av norsk fotball så er det noe annet enn hvis man bare ønsker å overleve på øverste nivå.

Knutsen legger videre vekt på at treningsgruppen og kulturen som Bodø/Glimt nå har er nødvendig for at klubben skal henge med videre på det nivået de nå har kommet.

– Det er selvfølgelig vanskeligere å finne spillere i OBOS-ligaen i dag enn det var i 2017 fordi laget har løftet seg en del nivåer, sier Knutsen – og fortsetter:

– Det er krevende, ekstremt krevende. Når dere skriver om hvor mye penger vi har, så det blir det ikke billigere heller, sier Knutsen med et smil.

Patrick Berg og Kjetil Knutsen i munter passiar etter at sistnevnte kalte dansken Albert Grønbæk for «Anders Grønbæk».

Unge spillere som Isak Helstad Amundsen (22) og Elias Kristoffersen Hagen (22) har måttet vike plass etter comebackene til Marius Lode (29) og Patrick Berg (24).

Samtidig som Knutsen ved å si at «troppen er en helt annen enn i 2020 og 2021» hinter om at det kan bli mer rotasjon enn tidligere, har Glimt også sendt flere spillere på utlån.

Gilbert Koomson og Ask Tjærandsen-Skau har gått på lån til henholdsvis Aalesund og Start. Lasse Nordås, som scoret mot Glimt søndag, har blitt lånt ut til Tromsø for å få verdifull førstelagserfaring, sier Knutsen.

– Vi må ha en plan for enkeltindivider oppi dette, sier Knutsen om ungguttenes utvikling, og legger til at «det sto skrevet i stein» at Nordås skulle score mot nettopp Glimt.

Det var imidlertid et annet mål som stjal overskriftene:

Publisert: 14. september 2022 18:06