Haalands spilletid har eksplodert: – Helt fantastisk

Sist sesong var preget av skader. I Manchester City har Erling Braut Haaland spilt 91 prosent av de syv første kampene i Premier League. Han takker klubben.

SMILER: Erling Braut Haaland på landslagets Ullevaal-trening onsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag er det skjebnekamp for Norge mot Serbia i Nations League for Norges fotballprofil.

– Jeg kommer til en klubb som jeg visste var blant de beste på de fleste punktene, også det medisinske. Jeg har fått god behandling og jobbet på en god måte sammen med mine egne. Det medisinske apparatet rundt City er helt fantastisk. Det er en stor del av Peps team. Det er bare å takke City sitt apparat, svarer Haaland på VGs spørsmål.

I den siste Borussia Dortmund-sesongen var spissen ute med skade og sykdom til sammen i 110 dager. Sesongen er fortsatt ung. Men det tilsvarende tallet i Manchester City hittil, er null.

Han spilte bare 40 minutter av Citys to treningskamper i USA i juli, men har fra sesongåpningen startet alle obligatoriske kamper.

Samlet sett spilte Erling Braut Haaland 1915 av 3060 mulige minutter i Bundesliga sist sesong. I Premier League har jærbuen fått med seg 575 av 630 minutter. Det er en voldsom oppgang: 45,8 prosent mer sammenlignet med spilletiden i Tyskland.

– Det viktige er at han ikke har noen småskader. Fysioterapeutene og legene våre har gjort en fantastisk jobb med ham siden han kom til klubben, sa Pep Guardiola i august.

City-manageren er kjent for å ha begge hendene på rattet. Klubbens fysioterapeut Mario Pafundi har tydeligvis funnet tonen med Haaland. Han har sluttet seg til Norges tropp foran Nations League-kampene mot Slovenia (lørdag) og Serbia (tirsdag).

– Mario er en fysio som Pep hentet til City. Han har fått god skikk på kroppen min, sier Haaland.

SPESIALOPPDRAG: Manchester Citys Mario Pafundi har gått inn i det medisinske apparatet til landslaget.

– Han er en fantastisk fysio. Det er bra at vi kan ha ham her og at vi klarer å ha en miks med de to andre gode fysioene vi har på landslaget. Det er viktig å ta vare på kroppen og få behandling. Han er en som kan hjelpe oss til å ta ytterligere skritt, forklarer Haaland på pressekonferansen som åpnet med at Haaland reagerte på NRK-spørsmål om Citys eiere.

Ifølge Daily Mail har Manchester City tidligere også sendt en fysioterapeut for å følge Kevin De Bruyne og Sergio Agüero på samlinger med henholdsvis Belgia og Argentina.

I Nations League-gruppespillet som startet i sommer, har Haaland spilt samtlige fem kamper. Han har dessuten scoret seks av Norges syv mål, og han hadde i tillegg den målgivende pasningen på Alexander Sørloths scoring i hjemmekampen mot Sverige i juni.

825 av 900 minutter

I landskampene fra september i fjor har Haaland regelrett herjet når han har vært på banen. 22-åringen har spilt ti kamper og scoret i ni av dem. Totalt har det blitt 14 mål, og den eneste kampen han ikke scoret i, var 0–0-kampen hjemme mot Slovenia.

Da VM-kvalifiseringen skulle avgjøres i fjor høst var Haaland skadet.

I Manchester City har han spilt 825 av 900 mulige minutter i Premier og Champions League og levert 14 scoringer til nå.

– Jeg hadde ikke ventet å score 14 mål. Det skal jeg være ærlig å si. Men jeg var helt sikker på at jeg kom til å score mål for et lag som scoret 100 mål forrige sesong, sier Erling Braut Haaland.

Publisert Publisert: 26. september 2022 06:57