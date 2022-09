Roser Arsenal for Ødegaard-samarbeidet: – Har vært veldig heldig så langt

LJUBLJANA/OSLO (VG) Ståle Solbakken sier at mulighetene er gode for at Martin Ødegaard (23) spiller mot Slovenia. Samtidig forteller han om en veldig god dialog med Arsenal.

TROLIG KLAR: Martin Ødegaard tror selv at han vil være klar til å spille fra start i lørdagens kamp mot Slovenia.

– Martin Ødegaard har trent i dag. Hvis han våkner opp i morgen som han er i dag, er det gode muligheter for at han spiller, uttalte landslagssjef Solbakken under en pressekonferanse fredag kveld.

Lørdag klokken 18 møter Norge Slovenia i Nations League-gruppespillet.

Fakta Stillingen i Norges gruppe Norge topper sin gruppe i Nations League, to runder før slutt. Bare Serbia kan snyte Norge for seieren.

Norge har 10 poeng, Serbia 7, Sverige har 3 og Slovenia 2.

Norge har igjen Slovenia borte og Serbia hjemme. Serbia har Sverige på hjemmebane, før turen går til Ullevaal.

Innbyrdes oppgjør avgjør dersom lagene havner på lik poengsum. Norge vant 1–0 på bortebane i Serbia.

Vinneren av gruppen rykker opp på øverste nivå i neste utgave av Nations League (24/25) og er sikret en playoffmulighet til EM i 2024. Les mer

Norges landslagskaptein måtte stå over Arsenals 3-0-seier mot Brentford på grunn av en leggskade. Han er imidlertid på plass i Slovenia og sier selv i et intervju med TV 2 at han tror han vil være klar til å starte.

– Vi får håpe det. Det føles bra så langt, sier Ødegaard til kanalen.

At Arsenal valgte å være på den sikre siden mot Brentford, er naturligvis positivt for Norge. Foreløpig har det ikke vært noe trøbbel med tanke på å få frigitt spillerne slik at de kan komme på samling.

– Det var derfor han fikk lov til å puste i London, han hastet ikke hjem. Det var for at de skulle få en forståelse for at dette fungerte, sier Solbakken til VG.

Landslagssjefen forteller at han snakker jevnlig med Arsenal-manager Mikel Arteta. Det samme gjør legene og de fysiske trenerne i det norske landslaget og i London-klubben.

– Varierer den dialogen fra klubb til klubb?

– Ja, men jeg har vært veldig heldig så langt. Jeg har ikke vært inne i noen kontroverser. Jeg var andreassistent under (Nils Johan) Semb og (Harald) Aabrekk. Noen av de samtalene Semb hadde med (Sir Alex) Ferguson og David O'Leary, følte jeg gikk litt tyngre, sier Solbakken lattermildt.

KOM SENERE: Martin Ødegaard ankom landslagssamlingen et par dager etter de andre.

Manchester Citys fysioterapeut Mario Pafundi ble nylig en del av det norske støtteapparatet, etter Erling Braut Haalands initiativ.

Da Solbakken ble spurt om det kunne føre til en interessekonflikt mellom landslaget og City, avviste han dette.

– Nei, nei, overhodet ikke. Han er underlagt Ola (Sand, landslagslege). Ola er sjefen. Vi behandler ikke Erling forskjellig fra andre spillere. Hvis vi føler at spillerne ikke er hundre prosent og det er fare for noe, så spiller de ikke. Der skiller ikke Erling seg fra Jørgen Strand Larsen, sa Solbakken.

Norge leder sin Nations League gruppe med ti poeng, tre poeng foran Serbia. Norge skal først spille borte mot Slovenia, før Serbia kommer til Ullevaal for en mulig gruppefinale tirsdag kl. 20.45.