Verstappen i to kontroverser: – Nå blir det oppvaskmøte

George Russell (24) tok Mercedes’ første Grand Prix-seier i 2022 - med teamkollega Lewis Hamilton på 2. plass. Max Verstappen (25) ble straffet av dommerne etter en krasj med erkerival Hamilton - og røk så uklar med teamledelsen.

– Dette er bare starten, sier en emosjonell Russell etter sin første seier i karrieren.

To kontroverser på én kveld er ikke vanlig - men Verstappen var i fokus søndag, selv om han bare ble nummer seks:

Først et sammenstøt med Lewis Hamilton - som gjorde at Verstappen fikk fem sekunders straff.

Så på slutten fikk han ordre fra teamsjefene om å slippe kollega Sergio Perez foran seg - men nektet. Det var ikke populært

– Hvor mener de at jeg skulle kjøre? Han stengte døren for meg, sier Verstappen på teamradioen til Red Bull etter å ha fått beskjed om at han er gitt fem sekunders tidsstraff.

Sammenstøtet med Hamilton skjedde da Verstappen skulle prøve å kjøre forbi briten.

– Hardt idømt, mener Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen om straffen til Verstappen.

Hamiltons bil kom tilsynelatende uskadet fra sammenstøtet, mens Verstappen måtte inn og bytte nese.

Sammenstøtet med Hamilton og tidsstraffen gjorde at Verstappen var sjanseløs tli å hevde seg i teten denne gang.

På slutten kom altså dagens andre kontrovers med Verstappen da han fikk ordre fra teamledelsen om å slippe Perez foran seg. Det skyldes at Perez kjemper om sølvet i VM - mens Verstappen allerede er verdensmester. Men Verstappen fulgte ikke ordren.

– Hva skjedde? spør sjefsingeniør Gianpiero Lambiase på teamradioen - men Verstappen står på sitt.

– Her blir det oppvaskmøte, fastslår Viaplay-kommentatorene Atle Gulbrandsen og Henning Isdal.

Slik svarte Verstappen:

– Jeg var overrasket - ikke minst med tanke på alt som jeg har gjort for ham i det siste, sier Perez til Viaplay.

– Det skal bli interessant å høre begrunnelsen til Verstappen. Om han blir nummer seks eller syv i dette løpet skulle ikke bety noen ting, sier ekspert Thomas Schie i Viaplay-studio.

George Russell hadde beste startspor etter at han vant sprintløpet lørdag. Briten benyttet muligheten til å ta sin første offisielle Formel 1-seier i karrieren - etter som sprintløpet ikke regnet som offisiell seier. Han er den 113. fører i historien som vinner i motorsportens superklasse.

– Mercedes har ventet hele sesongen på dette, sier Viaplay-kommentator Henning Isdal.

– Dette er viktig for Mercedes med tanke på neste sesong, sier hans kollega Atle Gulbrandsen om dobbeltseieren til bilmerket med den kjente stjernen.

En kollisjon mellom Kevin Magnussen og Daniel Ricciardo gjorde at det ble tidlig sikkerhetsbil i løpet. Det var etter restarten at Verstappen og Hamilton hadde sammenstøtet.

Det ble ny sikkerhetsbil etter 55 runder da Lando Norris måtte bryte. George Russell henvendte seg til teamledelsen og spurte om de skulle «sikre dobbeltseier?» - men fikk til svar at han og Hamilton skulle kjøre som normalt til mål.

– Han hadde nok håpet på teamordre om at Hamilton skulle holde seg bak ham, sier Viaplay-kommentatorene Gulbrandsen og Isdal.

– Vis respekt, er meldingen som Russell får fra Mercedes-ledelsen.

George Russell tok restarten etter at sikkerhetsbilen hadde kjørt inn, og Hamilton klarte aldri å utfordre landsmannen om seieren.

Det er den første dobbeltseieren til Mercedes siden Imola i 2020.

– Velfortjent, sier Lewis Hamilton om Russells seier.

– Jeg er stum. Alle minnene helt fra mamma og pappa støttet med i gokart. Det er ei endeløs liste med folk som har gitt meg muligheten til dette, sier en emosjonell George Russell.

Sergio Perez, som kjemper om sølvet i VM, tapte mye til konkurrentene på slutten og måtte nøye seg med 7. plass.

Russell vant altå foran Hamilton. Carlos Sainz ble numer tre og Charles Leclerc nummer fire. Fernando Alonso tok en kruttsterk 5. plass - med Max Verstappen bak seg.

Verstappen fikk ordre fra Red Bull-teamet om å slippe Sergio Perez foran seg på slutten - men fulgte ikke den ordren. Meksikaneren ble dermed nummer syv.