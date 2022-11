Hove-fulltreffer sikret uavgjort for Norges U21-landslag

(Frankrike U21 – Norge U21 1–1) Et lekkert kombinasjonsangrep regissert av Christos Zafeiris (19) og avsluttet av Johan Hove (22) sikret et sterkt norsk resultat for U21-landslaget.

HOVE MED BENET: Johan Hove

Kontringen – igangsatt av Zafeiris etter et feilslått fransk innkast godt inne på Norges halvdel – betød at Leif Gunnar Smeruds U21-landslag noterte seg for uavgjort mot et solid fransk mannskap.

Haugesund-spilleren avanserte med ballen, spilte opp innbytter Tobias Christensen og fikk ballen tilbake. Hove kom dundrende inn i feltet på løp og ble stukket perfekt fri av Zafeiris. Alene med Lille-keeper Lucas Chevalier plasserte Godset-toppscoreren ballen trygt nede i kroken.

Frankrike tok ledelsen etter 17 minutter. Crystal Palace-spiller Michael Oliseh fant Amine Adli på hjørnet av femmeteren. Bayer Leverkusen-spilleren var farlig nær offside, men Henrik Heggheims plassering foran mål ga assistenten et godt argument for ikke å vinke. Adli banket inn fransk ledelse i korthjørnet bak Leeds-keeper Kristoffer Klaesson.

2. omgang bød ikke på voldsomt med målsjanser og Norge tok altså godt vare på sin ene.

For Smeruds EM-klare U21-landslag inngår denne privatkampen i oppkjøringen til mesterskapet i Georgia og Romania neste år. Der møter de nettopp Frankrike i gruppespillet. Samlingen fortsetter med ny VG+ Sport-sendt privatkamp mot Tsjekkia i Spania til uken.