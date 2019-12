Slik får Mourinho spillernes tillit: «Jeg vil være din pappa, din venn, din kjæreste»

OM FOTBALL: Han startet i Tottenham som han har gjort i alle andre klubber: Med sjarmoffensiv. Hvorfor skal vi tro at José Mourinho varer mer enn to og et halvt år i Tottenham?

José Mourinho følger Tottenhams trening på praktanlegget i Enfield i Nord-London. Alastair Grant / AP

Den gråhårede mannen med den lilla treningsdressen speider ut over det supermoderne anlegget i Enfield i Nord-London.

15 grønne gressbaner, fire av dem dedikert til hans nye lag.

Hekkene som omkranser Tottenham Hotspur Training Ground er nytrimmet, de er alltid det.

Helt siden anlegget ble åpnet i 2012 er det blitt brukt betydelige midler på gartnervirksomhet.

Her er det økologisk kjøkkenhage. En frukthage.

Et luksuriøst minihotell med 40 rom, der de brede sengene har seks store, myke og dyre puter.

Dette er hans nye rike.

Og onsdag tar han med seg sine nye undersåtter til Old Trafford, hvor han fikk sparken i for et drøyt år siden.

Fakta José Mourinho Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho Alder: 56 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal) Meritter: Seriemester (8): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012). Champions League (2): Porto (2004), Inter (2010). UEFA-cupen/Europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017). Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011). Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017).

José Mourinho og Ricardo Formosinho (t.h.) som har ansvar for taktisk analyse, under Tottenham-trening på klubbens enorme treningssenter i London. ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Nå handler det om å overvinne frykten blant de ansatte, de som kun har sett ham rase mot dommere og managerkolleger på TV. «Tyrannen» som nå skal lede deres lag.

Vakter, gartnere og kontorarbeidere får servert et hjertelig smil, et varmt håndtrykk, en sjarmør som spør hvordan familien har det og like gjerne kunne vært naboen på den andre siden av gjerdet som inviterer på øl og grilling.

Deretter venter en skeptisk spillergruppe på det store møterommet.

Med en lidenskapelig tale som handler om at han ikke er deres fiende, men et familiemedlem, vinner han også deres tillit på en liten time:

– Jeg vil være din pappa, din venn, din kjæreste. Jeg gjør hva dere enn ønsker.

Så sender han spillerne ut på treningsfeltet.

Første arbeidsdag i Tottenham er business as usual for José Mourinho. Alltid elskverdig i starten. Slik han var det i Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea igjen og Manchester United.

Sier at han er den samme personen, men ser ting fra et annet perspektiv. Som nesten uten unntak ender med krangling og sparken.

På dag 1 hadde José Mourinho fått tilbake energien hos Harry Kane og Tottenham-spillerne. Tess Derry / PA

Tilbake på Old Trafford

Et snaut år etter at han fikk fyken i Manchester United, er Mourinho altså tilbake på Old Trafford. Som Tottenham-manager mot arvtager Solskjærs hardt prøvede United-mannskap onsdag kveld.

Unnskyld Pep og Jürgen, men det er noe helt spesielt med José «The Special One» Mourinho tilbake i ringen.

Portugiseren er kanskje den største managerstjernen på fotballhimmelen. Gal og genial. Elsket og hatet. Mesteren av «mind games». Han har vunnet Champions League to ganger, UEFA-cupen/Europa League to ganger, åtte seriegull og fire nasjonale cuptitler.

Det sies at han er fotballens største pokalgarantist. Han var kanskje det, men ikke nå lenger.

Han debuterte på toppnivå i 2002 og har vunnet 20 pokaler (24 med supercuper). 16 av dem før sommeren 2011, kun fire de siste åtte årene.

Så hvorfor skal vi tro at han vil løfte pokaler med Tottenham?

José Mourinho har vunnet 20 store titler i sin managerkarriere. Kan han lykkes i Tottenham? Alastair Grant / AP

Samler nøkkelgruppe

Han må få de rette spillerne i gruppen med seg, og han må ikke slite dem ut for tidlig.

Første dag i Tottenham, før han samlet hele gruppen, kalte han inn seks nøkkelmenn til en prat under fire øyne: Harry Kane, Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Harry Winks, Dele Alli og Eric Dier.

– Harry, du er en av verdens beste spisser. Nå skal vi ta laget til et nytt nivå og hjelpe deg å vinne titler, sa han til Kane.

– Dele, er du Dele eller er du broren? Det er du som er Dele Alli, ja. Jeg vil se mer av Dele, forkynte han til Alli.

På dag én følte Kane og Alli at de hadde fått energien tilbake.

Planen er å ha en liten og viktig gruppe. De skal få ekstra oppmerksomhet – på godt og vondt. Både på og utenfor banen. De skal legge listen, de skal være forbilder for resten av troppen.

Da Mourinho ble ansatt første gang i Chelsea sommeren 2004, fulgte spillerne den første pressekonferansen på TV. Mourinho sa han var «The Special One», spillerne syntes han var i overkant breial.

Men de endret syn umiddelbart etter det første møtet, forteller John Terry i et radiointervju med Dubai Eye.

På dag én skjønte Chelsea-spillerne at de kom til å vinne seriegull den sesongen.

– Han ringte Frank Lampard og meg for individuelle samtaler, så samlet han hele gruppen. Så fulgte et detaljert slideshow over hvordan han ville ha ting, hvordan han ville at ting skulle være, hva han forventet av oss individuelt og kollektivt. Han hadde allerede den første månedens timeplan skrevet ned til minste detalj, slik at vi kunne fortelle kone, barn og planlegge.

Fakta Manchester Uniteds 8 siste PL-kamper 1/12: Manchester United-Aston Villa 2–2 24/11: Sheffield United-Manchester United 3–3 10/11: Manchester United-Brighton 3–1 2/11: Bournemouth-Manchester United 1–0 27/10: Norwich-Manchester United 1–3 20/10: Manchester United-Liverpool 1–1 6/10: Newcastle-Manchester United 1–0 30/9: Manchester United-Arsenal 1–1

Fakta Tottenhams 8 siste PL-kamper 30/11: Tottenham-Bournemouth 3–2 23/11: West Ham-Tottenham 3–2 9/11: Tottenham-Sheffield United 1–1 3/11: Everton-Tottenham 1–1 27/10: Liverpool-Tottenham 2–1 19/10: Tottenham-Watford 1–1 5/10: Brighton-Tottenham 3–0 28/9: Tottenham-Southampton 2–1

John Terry trodde han var ferdig sommeren 2013, men han ble overtalt til å fortsette av José Mourinho. To år senere vant de seriegull med Chelsea. John Sibley, Reuters

Holdt spillerne på tærne

Han kunne sendte tekstmeldinger til spillere mens han satt hjemme i leiligheten og så på et underholdningsprogram.

– Ser du på det programmet?, kunne plutselig Mourinho melde til Terry eller en av de andre.

Spillerne svarte og holdt samtalen gående. De utvekslet meninger om programmet. Helt til det ble stille fra Mourinho.

– Har jeg svart noe galt?, undret spilleren.

Da han kom på trening dagen etter, så kunne Mourinho gå rett forbi uten å si noe.

– Jeg må ha gjort ham opprørt, tenkte spilleren.

Men dagen etter det igjen kunne Mourinho legge en faderlig arm rundt samme spiller. Som om ingenting hadde skjedd. Plutselig spurte han igjen hva han hadde gjort kvelden før, om kone og barn hadde det bra.

Sånn fortsatte det.

Mourinho visste hva han gjorde. Spillerne skjønte at de måtte imponere manageren hver eneste dag.

Han gjorde det samme med Terry, Lampard, Didier Drogba, Ashley Cole, Petr Cech, Michael Ballack og Michael Essien.

De spillerne som kjempet om en plass på laget, fikk ikke samme behandling. De hadde mer enn nok med å holde tritt med de største stjernene som skulle imponere Mourinho.

José Mourinho gir Serge Aurier en god klem etter kampen mot Olympiakos i Champions League. ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Forandret spillernes mentalitet

Portugiseren skapte en kultur der hver eneste dag handlet om å heve standarden et lite knepp.

Dersom stjernespillerne satte standarden, ville de 20 andre i troppen følge etter.

Mourinho kunne kalle inn til et møte klokken 10.30. Men flere var på plass kl. 10.15, fordi de ikke tok sjansen på å komme for sent. De som kom kl. 10.20 følte de var sent ute selv om de var der 10 minutter før tiden.

Mourinho forandret spillernes mentalitet i løpet av få uker. Han var kameratslig og vennlig det ene øyeblikket. Skarp og bestemt det neste.

Etter tap kan Mourinho ha kommet plystrende inn i kantinen og slå av en vits med kokken, alt for å vise at han var en vinner – ikke en taper.

Skjelte ut Ronaldo etter hat trick

I Real Madrid kunne han skjelle ut Cristiano Ronaldo i garderoben etter et hat trick. Fordi han ville ha mer av superstjernen, han ville holde lagets viktigste spiller på tærne.

Sommeren 2013 vurderte John Terry å legge opp. Chelsea-manager Rafael Benitez, som var ferdig etter sesongen, mente Terry ikke holdt nivået lenger.

Men så kom Mourinho tilbake til Stamford Bridge.

Terry var på ferie med familien i Portugal. Så ringte Mourinho.

– Han fortalte meg: «Du er min kaptein, jeg elsker deg, jeg må få deg til å være med på dette». Jeg hadde et glass vin i hånden, skulle til å bestille dessert. Men så tenkte jeg: «Ingen vin, ingen dessert, jeg drikker vann». Jeg sto opp den neste morgenen og gjennomførte to-tre treningsøkter. Han fikk meg fra å føle meg fortapt under Rafa til å vite at jeg hadde tilliten hos den neste manageren.

Dette kalles man-management. Og det er en av de viktigste egenskapene i toppfotballen. Men det er en mentalt krevende øvelse ettersom managerens humørsvingninger kan forvirre.

Noen tåler det, andre tåler det ikke.

– De beste spillerne er de siste jeg hyller. Har du bedre evner enn de andre, må du også gjøre mer enn de andre. Du må hylle dem som spiller opp mot sitt potensial, sa Mourinho i oppkjøringen til 2013-sesongen.

José Mourinho og Paul Pogba fungerte en stund sammen i Manchester United, men så havnet de i konflikt. Jason Cairnduff, Reuters

Varer i to og et halvt år

Det skar seg fullstendig med kaptein og keeperlegende Iker Casillas i Real Madrid.

Det gikk heller ikke med Paul Pogba i Manchester United. Mourinho krevde at Pogba ytte mer på fotballbanen, men for franskmannen virket nye frisyrer og mange millioner følgere på sosiale medier viktigere.

Det ble for mye. Mourinho havnet i konflikt med flere, han mistet helt humøret og klaget over klubbens manglende ambisjoner på overgangsmarkedet.

Til slutt var energien sugd ut av hele Old Trafford.

Mourinhos lederstil er krevende. Den fungerer så lenge laget vinner.

For José Mourinho er verdens beste vinner. Men José Mourinho er verdens dårligste taper.

Som regel varer han i to og et halvt år i hver klubb. Spørsmålet er hvor lenge det varer i Tottenham.

Skal vi si til desember 2021?

