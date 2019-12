Mer kynisk Warholm i jakten på OL-gull: – Kommer til å skuffe noen

Færre konkurranser. Mindre reising. Mer trening. Tøffere prioriteringer. Karsten Warholm (23) tar grep i jakten på OL-gull.

Karsten Warholm møtte mediene på Norges idrettshøgskole tidligere denne uken. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

SOGNSVANN: – Jeg kommer til å skuffe noen, erkjenner verdensmesteren på 400 meter hekk.

236 dager før OL-finalen i Tokyo varsler 23-åringen fra Ulsteinvik tøffere prioriteringer.

Det betyr at Warholm kommer til å løpe få konkurranser før OL. Blant annet dropper han innendørs-VM i Kina.

Vanligvis løper den dobbelte verdensmesteren tre stevner innendørs. Nå blir det trolig kun én gang: På hans egen bursdag 28. februar i hans eget stevne «Karsten Warholm International» i Ulsteinvik.

– Jeg må stille opp i stevnet jeg ydmykt har kalt opp etter meg selv. Men ellers kommer vi til å være knallharde i prioriteringene denne sesongen. Jeg kommer til å være kynisk i vinter, friidrett er en utendørssport og jeg kommer til å behandle sesongen deretter.

– Du kommer også til å skuffe noen?

– Ja, det gjør jeg. Det er prisen for å forsøke å gjøre det beste man kan. Sånn blir denne sesongen for vår del. Det blir hardt arbeid frem til OL, svarer Warholm, før han legger til:

– I mai og juni kommer folk forhåpentlig til å se litt mer av meg.

Fakta Karsten Warholm Alder: 23 år (født 28. februar 1996) Favorittøvelse: 400 m hekk Høyde: 1,87 m Vekt: 80 kg Klubb: Dimna Trener: Leif Olav Alnes Utvalgte personlige rekorder (utendørs): 400 m hekk: 46,92 (norsk og europeisk rekord) og 400 m flatt: 44,87 (norsk rekord). Utvalgte internasjonale meritter: To VM-gull 2017 og 2019, EM-gull 2018. Åtte seire i Diamond League på 400 m hekk.

Brøt drømmegrensen

Forrige sesong brøt Warholm den magiske 47-grensen da han løp inn til historiens nest raskeste løp på distansen med 46,92 i Zürich.

I 2020 er det spesielt ett løp som gjelder mer enn alle andre: Finalen på 400 meter hekk i Tokyo tirsdag 4. august.

– Vi har ikke så mange laminerte planer. Vi prøver å følge med og justere hver dag slik at du holder deg på veien. Det kan være at veien er litt svingete og at det er grøfter på begge sider. Det gjelder å bruke rattet slik at du holder deg på veien, sier trener Leif Olav Alnes.

Han bekrefter at det blir et strammere regime i jakten på å knipe ytterligere hundredeler på 400 meter hekk, at det mest sannsynlig blir kun det ene stevnet innendørs. Men at det er for tidlig å si hvilke utendørsstevner teamet velger.

– Det er en del stevner en er forpliktet til å gjøre og en del du kan velge mellom. Jeg tror det gjelder å være selektiv der for å være den beste versjonen av seg selv i OL.

Alnes mener det er mulig å knipe nye hundredeler. Men det har sin pris.

– Jeg tror det kan være mulig med fremgang, men det blir bare vanskeligere og vanskeligere – det betyr at vi må prioritere hardere og hardere for å få det til.

– I mai og juni kommer folk forhåpentlig til å se litt mer av meg, sier Karsten Warholm. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Blir oftere nei

Treneren snakker om tiltak som blant annet innbefatter færre konkurranser og dermed automatisk færre reisedøgn. Det blir mindre tilgang til medier, det som kan skape energilekkasjer lukes bort, det blir mer nei enn tidligere.

Alt for at treningshverdagen, der volumet fortsetter å øke, skal bli enda bedre. Team Warholm skal minke totaltiden på ting som handler om andre ting enn OL-sesongen.

– Alle ting du gjør har konsekvenser. Når du har suksess er kanskje det viktigste ordet nei. Fordi mange vil ha en del av deg. Og det er vanskelig for folk å se for seg det store omfanget. Selv om det høres lite ut å «bruke bare 10 minutter», kunne vi hatt 10 store oppdrag om dagen.

Warholm har ikke vært flink til å si nei tidligere.

– Men han skjønner nødvendigheten av det, påpeker Alnes.

– Hvis vi sier nei, er det gode grunner til det. Fordi pågangen er så stor. Og da blir det en vanskelig balansegang. Du sier ikke nei fordi du ønsker å si nei. Du sier nei fordi konsekvensen av å si ja er for stor.

Karsten Warholm jublet for VM-gull i Doha mandag 30 september. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Har økt treningsdosene

For drøyt to måneder sidden forsvarte Warholm VM-gullet fra London 2017.

Sunnmøringen tok noen få dager fri. Så var han tilbake på jobb.

23-åringen økte treningsdosene før forrige sesong. Han kommer til å øke volumet også i OL-sesongen.

– Det er vanskelig å si i prosent, men jeg har hatt en ganske bra økning i volum og kvalitet. Nå håper vi å ta et nytt steg.

– Velg en detalj du kan bli bedre på.

– Det må bli siste 100 meter av løpet. Jeg har ikke åpnet for hardt tidligere, men jeg har avsluttet for sakte. Det er ingen som har åpnet raskere ever. Det er ingen registrerte tider som er raskere enn mine 5–6 første hekker.

– Hvor mye tenker du på et OL-gull?

– Ikke så mye. Jeg tror det var veldig fint å få Doha som en mellomgreie, der jeg kunne senke skuldrene og jobbe. Å gjøre så mye mer fordi det er OL, å tenke at du må benytte sjansen fordi det er bare hvert fjerde år, kan være en felle. Jeg føler at det vi gjør hvert år er tilstrekkelig. Det året her blir ikke noe unntak.

– Du er Norges største gullhåp i Tokyo, hvordan merker du forventningspresset?

– Presset, trøkket og alt som følger med: Jeg har lært meg å like det. Selvfølgelig fordi jeg har gode erfaringer. Men jeg er halvforberedt på at det kan gå alle veier. Jeg kan hamre på og treffe en hekk. Alt kan skje. Men det et sånn jeg liker det. At folk har forventninger er som regel et resultat av at du har levert.

– Har du noen bekymringer?

– Ganske få. Men selvfølgelig er du litt redd for skader og problematikk som stopper deg fra å konkurrere. Sånn ting bekymrer meg. Sånn skal det også være, for da jobber du mer for å unngå det.

– Du har mottatt mye heder, priser og ære, hva gjør det med deg som idrettsutøver og menneske?

– Jeg håper at det gjør meg til en bedre versjon av begge deler. Det er litt morsomt, fordi jeg opplevde det ganske likt i 2017. Men fra 2016 til 2017 forbedret jeg meg minst tidsmessig – fra 48,49 til 48,22. Så tok jeg et kjempesteg i 2018 der jeg forbedret meg til 47,64. Jeg opplevde seks tiendedeler fremgang, men fordi jeg ble slått ble det sett på som halvveis. Men for meg var det noe jeg er mest stolt av. Nå får jeg igjen priser fordi jeg har vunnet løp. Jeg har begynt å lære meg disse tingene, at de er litt styrt av ting som er utenom min makt. For å være helt ærlig så er jeg mest glad i de premiene jeg kan styre selv. Få med at jeg synes det er stas med alle priser, men de får meg ikke til å lette fra bakken ...