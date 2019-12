Ekspertene om kvalikdramaet: – Fiasko hvis ikke Start rykker opp

Fotballdramaet sparkes i gang lørdag kveld. Nervene er i helspenn både hos Start og Lillestrøm.

Start har hatt noen skuffelser i årets sesong. Dette bildet er fra 1–2-tapet mot Aalesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Det kommer til å bli to tette og jevne kamper. Jeg tror ingen av lagenes supportere føler seg komfortable, og det er dårlig med nattesøvn i begge leirene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Den første kvalikkampen spilles på Sparebanken Sør Arena lørdag kveld, mens det hele skal avgjøres på Åråsen onsdag.

Oppgjørene fikk en ekstra dimensjon da det tidligere denne uken ble klart at den tidligere Start-treneren Tom Nordlie skal lede Lillestrøm i kvalikkampene.

– Vi på Sørlandet håper at Start skal komme seg forbi en trener som er mer populær i Kristiansand enn han er på Åråsen. Det tør jeg påstå. Det blir spesielt å få Tom Nordlie på besøk, sier Mathisen.

– Begge lag har mye å tape

Som regel er det slik i en kvalifisering at eliteserielagene har alt å tape, mens 1.-divisjonslagene har alt å vinne. Men Erik Huseklepp, også han fotballekspert i TV 2, er ikke av den oppfatningen i år.

– Jeg synes Start har like mye å tape som Lillestrøm. De har brukt så mye penger og ressurser, og hvis de ikke rykker opp så er det en fiasko for dem, mener Huseklepp.

Tom Nordlie er tilbake som Lillestrøm-trener. Foto: Fredrik Hagen

Jesper Mathisen tror bestemt at Lillestrøm har det største presset på seg. Men:

– Start har også press på seg, for de skulle rykke direkte opp denne sesongen. Det har vært en skuffende sesong, men det kan rettes opp hvis de slår Lillestrøm over to kamper. Hvis ikke vil sesongen 2019 for Start sin del stå igjen som en stor fiasko, sier han.

– Begge lag har mye å tape. Start har et lønnsbudsjett som en eliteserieklubb og de bør være en eliteserieklubb. Det er blytungt om det blir et år til i 1.-divisjon, legger Mathisen til.

Lillestrøm står uten seier på sine elleve siste eliteseriekamper. Men flere av fotballekspertene vi har snakket med, tror at trenerbyttet kommer til å heve laget.

– Jeg sa det var en liten fordel Start sist helg, men så skiftet Lillestrøm trener. Vi får se hvordan det slår ut, men jeg tror sjansene øker. Nå får de en ny stemme inn i garderoben, selv om mange kjenner han fra før. På kort tid kan det ha en effekt, sier Bengt Eriksen i Eurosport.

Jesper Mathisen mener både Start og Lillestrøm har mye å tape. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kamp eller flukt

Erik Huseklepp synes det er vanskelig å si hvordan trenerbyttet slår ut.

– Noen ganger fungerer det fra første stund, og andre ganger ikke. Kampen er veldig åpen, men kanskje kan Tom Nordlie vippe det i Lillestrøm sin favør, sier han.

Den tidligere Start-spilleren Jesper Mathisen tror verken gammelklubben eller Lillestrøm kommer til å vinne komfortabelt over to oppgjør. Han er sikker på at laget fra Kristiansand er avhengig av spesielt én spiller for at de skal lykkes.

– Midtstopper Damion Lowe. Han må være på sitt beste, og mye avhenger av ham i disse kampene. Han må stå frem som den lederen han er nødt til å være, sier Mathisen.

– Kampen er veldig åpen, sier Erik Huseklepp. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

For Bengt Eriksen er det vrient å tro noe om disse oppgjørene.

– Det er mye som står på spill. Det er to veier å gå – kamp eller flukt. Hvor mange tar opp kampen og hvor mange skjuler seg? spør han.

Mathisen holder Lillestrøm som favoritter. Han forteller at den gamle storheten er et lag med en god sentrallinje.

– Hjernen sier Lillestrøm, mens hjertet sier Start. Men hvis jeg skal velge, så tror jeg Lillestrøm går seirende ut, sier Jesper Mathisen.