Ødegaards lag sjokkerte Real Madrid – så våknet storklubben

Ingen har slått Real Madrid i La Liga denne sesongen. Det gjorde heller ikke Real Sociedad og Madrid-utlånte Martin Ødegaard.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Martin Ødegaard og Real Sociedad klarte ikke å ta poeng mot klubben nordmannen er utlånt fra. Heiko Junge / NTB Scanpix

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 3–1

Luka Modric serverte to og scoret selv det siste målet da storfavorittene vant 3–1 mot Martin Ødegaard & Co, som har åpnet sesongen godt.

Da Real Sociedad tok ledelsen i den spanske hovedstaden, lå de som nummer to på tabellen.

Dessverre for Ødegaard og Real Sociedad, våknet til slutt det spanske storlaget.

Mye handlet om det norske stortalentet før oppgjøret i Madrid, men det var en annen Real Madrid-link som stjal showet for Real Sociedad etter to minutter.

Ødegaard presset fram Sociedads eneste mål lørdag, da han jaget Sergio Ramos, som slo et elendig tilbakespill. Heiko Junge / NTB Scanpix

Sjokkstart

Willian José fikk én seriekamp for «Los Blancos» som lånespiller i 2014, og fikk det enkelt da Sergio Ramos foræret José et håpløst tilbakespill som han enkelt kunne trille i åpent mål etter å ha rundet Thibaut Courtois.

En skrekkstart for Real Madrid-kapteinen, men en drømmestart for Real Sociedad, Ødegaard og ikke minst José, som nylig spilte sin 100. seriekamp for baskerne.

Samme mann var forbløffende nære å lage 2-0 ti minutter senere, da Mikel Oyarzabal fosset fra Dani Carvajal og slo inn fra venstresiden.

Ødegaard klarte ikke å få kontroll på ballen i feltet, men ballen spratt bortelagets vei og plutselig var José der igjen.

Ødegaard var solid og god - uten å dominere utover i fem-seks situasjoner. Heiko Junge / NTB Scanpix

Kjemperedning

Uheldigvis for Ødegaard & Co sto Cortouis opp med en fantastisk redning og hindret sjokkbølger gjennom den spanske hovedstaden.

Hjemmelaget slet med å skape målsjanser og ventet fremdeles på det da stadionuret på Santiago Bernabeu bikket 36 minutter. Men da Real Madrid endelig skapte noe, endte det til gjengjeld i kvittering.

Luka Modrics formidable høyrefot slo et klokkerent frispark som landet inne i gjestenes femmeter, der Karim Benzema enkelt brystet inn 1-1.

Effektive Real Madrid tok så ledelsen like etter hvilen. En feilvendt Modric var igjen nest-sist på ballen, da han etter flere mislykkede forsøk på å frigjøre seg spilte ballen ut til Federico Valverde, som banket inn ledermålet via en uheldig Oyarzabal.

Ødegaard slo av en kort prat med Gareth Bale etter kampen. Manu Fernandez / AP

Modric-show

Etter det var det nesten bare Real Madrid - og sjansene ble flere og flere. Et kvarter før full tid tok hjemmelaget brodden av Real Sociedad.

Innbytter Gareth Bale sprintet ned på høyresiden og fant Benzema på bakre stolpe. Waliseren headet ned til Modric, som var tilrettelegger på målene som snudde kampen.

Nå fikk kroaten selv prikke inn scoring og med en kontant volley punkterte han oppgjøret. Dermed er Real Madrid á poeng med Barcelona på toppen av tabellen.